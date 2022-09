Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm phạm tội giết người

Ngày 6/9, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, bắt đối tượng truy nã Vàng Vản Hờ (38 tuổi, ở tỉnh Hà Giang), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, về tội Giết người. Lệnh bắt được thực hiện theo Quyết định truy nã số 01, ngày 20/11/2006 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Vàng Vản Hờ (đồ bảo hộ trắng) thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Vàng Vản Hờ đã trốn sang Trung Quốc. Đến ngày 6/9, Hờ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện nay đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.