Đối tượng truy nã bị bắt sau 30 năm lẩn trốn

Phúc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Ngày 17/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào khoảng 13h20 ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái đã truy bắt được đối tượng truy nã Đào Xuân Phúc (sinh năm 1968, trú tại thị trấn Nông trường Tháng 10, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; nay là xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang). Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo cơ quan công an, năm 1991, Đào Xuân Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất nổ. Sau khi được tại ngoại chờ xét xử, Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/6/1993, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy nã số 53 đối với Đào Xuân Phúc. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử tuyên phạt Phúc 36 tháng tù giam.

Sau khi bỏ trốn, Phúc đã thay đổi thông tin về nhân thân lai lịch nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Theo đó, Phúc thay đổi họ tên thành Đào Quang Liêm, sinh năm 1969, thay đổi quê quán, tên bố mẹ đẻ.

Quá trình bỏ trốn Phúc đã lấy vợ, sinh con và sinh sống tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hiện đối tượng Phúc đã được đưa vào Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang để chấp hành án.

