Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi bay lắc ở biệt thự ven sông Đồng Nai

Ngày 21/10, Công an quận 1, TPHCM, cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ đối tượng trốn truy nã Ngô Trọng Ân (SN 2001, quê TP Cần Thơ) khi đang bay lắc tại một biệt thự ven sông Đồng Nai.

Ngô Trọng Ân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nội dung vụ án, ngày 9/11/2023, Ngô Trọng Ân cùng một số người khác sau khi ăn nhậu tại quán trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, đã chung tiền mua ma túy đem về căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, để tổ chức bay lắc.

Rạng sáng hôm sau, Công an quận 1 kiểm tra hành chính căn nhà trên, phát hiện vụ việc nên lập hồ sơ để xử lý. Cơ quan điều tra sau đó khởi tố bị can, bắt tạm giam Ân và 4 người khác về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Ân bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Các đối tượng bị cảnh sát khống chế trong căn biệt thự ven sông (Ảnh: Công an cung cấp).

Gần đây, Công an quận 1 nắm thông tin Ân cùng một số đối tượng ẩn náu tại một căn biệt thự ven sông Đồng Nai, đoạn qua TP Biên Hòa. Đường vào biệt thự này nhỏ hẹp, người ra vào dễ bị phát hiện, nên Ân chọn làm nơi lẩn trốn. Đặc biệt, đối tượng này mua sẵn áo phao đề phòng khi bị cảnh sát phát hiện sẽ tẩu thoát bằng đường sông.

Sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, Công an quận 1 phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an TP Biên Hòa đột kích vào biệt thự hồi đầu tháng 10.

Súng đạn được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại đây, công an bắt quả tang Ân và 15 đối tượng (11 nam, 4 nữ) đang tổ chức bay lắc. Khám xét nơi này, nhà chức trách thu giữ 1 khẩu súng ngắn dùng bắn đạn cao su, 8 viên đạn đầu cao su và 1 khẩu súng dùng bắn đạn chì.

Công an quận 1 đã di lý Ân về trụ sở để tiếp tục điều tra. Riêng 15 đối tượng còn lại được Công an TP Biên Hòa tiếp nhận xử lý theo quy định.