Đối tượng nghi làm tiền giả bắn súng chống trả công an

Ngày 6/1, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cùng tổ công tác Công an quận 12 (TPHCM) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và làm rõ hành vi của một thanh niên nghi làm tiền giả trên địa bàn TP Phan Thiết.

Đối tượng nghi vấn là T.N.T. (27 tuổi, ngụ xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Bình Thuận). T. thuê trọ tại một căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An từ nhiều tháng nay.

Hiện trường căn nhà nghi địa điểm sản xuất tiền giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, Công an TP Phan Thiết cùng tổ công tác Công an quận 12 tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên. Khi phát hiện bị kiểm tra, T. đã xịt hơi cay và dùng súng bắn về phía lực lượng công an rồi khóa cửa cố thủ trong nhà.

Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 đã tăng cường thêm lực lượng phối hợp thuyết phục T. hợp tác nhưng không thành. Trong lúc lực lượng công an bao vây quanh nhà, T. vẫn liên tục chống trả, đốt nhiều đồ vật, tài liệu nhằm phi tang chứng cứ.

Thấy vậy, lực lượng Công an đã phối hợp phá cửa vào khống chế được T.. Bên trong căn nhà có nhiều máy móc, tiền nghi là giả, súng bắn pháo cùng nhiều tài liệu khác.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.