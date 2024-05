Đối tượng nghi dùng súng cướp điện thoại ở Nghệ An bị bắt tại Hà Nội

Ngày 26/5, thông tin từ UBND xã Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An), đối tượng cướp điện thoại tại một cửa tiệm trên địa bàn xã này vào ngày 24/5 được xác định là Vũ Văn Đức (SN 2006, trú tại xóm Thịnh Mỹ, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu).

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Diễn Châu và Công an Nghệ An đã vào cuộc truy lùng và phát hiện Đức đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ Vũ Văn Đức. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã cướp được 2 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Video hiện trường vụ đối tượng nghi dùng súng, dao uy hiếp nữ nhân viên (Video: Châu Nguyễn).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của một cửa hàng điện thoại tại huyện Diễn Châu. Hình ảnh cho thấy diễn biến vụ cướp táo tợn xảy ra vào trưa ngày 23/5 tại xã Diễn Thành.

Đoạn clip ghi lại cảnh vào khoảng 12h15, một nam thanh niên mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vờ ngồi xem điện thoại, sau đó bất ngờ rút từ thắt lưng một vật giống súng đe dọa nhân viên.

Hình ảnh tên cướp dồn 2 người vào phòng sau khi cướp điện thoại (Ảnh cắt từ clip).

Khi nữ nhân viên chống cự, tên cướp tiếp tục rút ra một vật giống dao nhọn, đe dọa yêu cầu đưa điện thoại. Nữ nhân viên vẫn giằng co, hét lớn. Thời điểm này, trong cửa hàng còn một nữ khách hàng khác.

Trước hành động hung hãn của tên cướp, người này liên tục lùi về phía sau. Sau khi đe dọa và cướp được 2 chiếc điện thoại, tên cướp tiếp tục ép nữ nhân viên mở túi lấy tài sản bên trong. Nữ nhân viên lấy tài sản từ chiếc túi dưới gầm bàn và đưa lên trên.

Tên cướp sau đó nhanh chóng cầm tài sản, ép nữ nhân viên và khách hàng vào căn phòng phía trong cửa hàng rồi nhốt cả hai lại trước khi tẩu thoát.