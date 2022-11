Đối tượng chi 20 tỷ đồng để "điều" Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác lĩnh 8 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 4/11, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi) 8 năm tù, Hồng Mỹ Thi (38 tuổi, vợ Mãnh) 7 năm tù.

Các đồng phạm: Chu Đình Thiện Trí (30 tuổi, ngụ TPHCM - nhân viên của Công ty Gia Thịnh) bị tuyên 2 năm tù; Nguyễn Văn Có (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) lĩnh 2 năm tù; Trần Kỳ Nam (38 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang - nhân viên quản lý kho nhớt của Mãnh) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo cáo trạng, năm 2018, Mãnh thành lập Công ty TNHH TM-SX Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Gia, Thịnh), kinh doanh phụ tùng xe gắn máy và dầu nhớt các loại.

Công ty do Mãnh làm giám đốc, còn vợ anh ta điều hành, quản lý trong việc nhận hàng, kiểm tra giao hàng, thu chi tiền mua bán.

Quá trình kinh doanh, Mãnh thấy phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Honda, Yamaha và dầu nhớt Castrol, Kubota, Shell được mọi người ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn các thương hiệu khác, nên sinh ý định mua hàng giả về bán lại với giá thấp hơn hàng chính hãng để thu lợi bất chính.

Sau đó, Mãnh đến chợ Tân Thành và chợ Kim Biên (TPHCM) mua phụ tùng xe gắn máy giả hiệu Honda, Yamaha, dầu nhớt của các thương hiệu nổi tiếng đem về đóng gói, bán ra thị trường với giả thấp hơn hàng chính hãng từ 10%-15% để thu lợi.

Để thực hiện, Mãnh thuê in các tem, nhãn, vỏ hộp giả nhãn hiệu Honda, Yamaha và chỉ đạo Nguyễn Văn Có và 2 nhân viên khác sắp xếp hàng hóa phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu vào hộp, đóng gói giao cho các cửa hàng trên địa bàn An Giang và tỉnh ngoài.

Mãnh còn đặt mua một số phụ tùng xe gắn máy chính hãng Honda, Yamaha để bán cùng các loại phụ tùng giả.

Với cách thức trên, từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2021, Mãnh, Thi đã nhiều lần mua nhớt, phụ tùng xe gắn máy giả nhãn hiệu, giả chất lượng với số lượng lớn đem về công ty đóng gói, dán tem giả bán ra thị trường thu lợi khoảng 300 triệu đồng.

Ngày 2/3, hành vi của Mãnh bị phát hiện nên anh ta đến công an đầu thú.

Trước đó, trong quá trình điều tra về hành vi Sản xuất, mua bán hàng giả, bị can Mãnh đã khai nhận với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang là nhóm đối tượng Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, Vũ Văn Quý và Hoàng Thị Tâm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình thông qua việc hứa "chạy" để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng.

Vì bị cáo Mãnh cho rằng việc Đại tá Nơi đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế đã ảnh hưởng đến việc làm ăn phi pháp của mình, nên Mãnh muốn điều chuyển Đại tá Nơi đi nơi khác.