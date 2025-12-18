TPHCM phát hiện 7 vụ mua bán người năm 2025, nhận diện 3 thủ đoạn nguy hiểm

Nhận diện những thủ đoạn của tội phạm mua bán người

Tại hội thảo "Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán - Thực trạng và giải pháp trên địa bàn TPHCM", diễn ra ngày 18/12, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Y tế TPHCM) đã báo cáo khảo sát thực trạng tiếp cận thông tin của cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân và người dân, liên quan đến việc mua bán người.

Theo đó, khảo sát được thực hiện với 760 người, bao gồm 556 người dân thuộc các nhóm nguy cơ cao (sinh viên, học sinh, công nhân, lao động tự do, tài xế, phụ xe…) và 204 cán bộ thuộc các cơ quan, đoàn thể.

Kết quả khảo sát cho thấy, nhận biết giữa các nhóm nguy cơ cao về tội phạm mua bán người còn chênh lệch. Ở nhóm cán bộ, tất cả đều khẳng định đã từng nghe về tội phạm mua bán người, thể hiện nhận biết đầy đủ trong lực lượng trực tiếp làm công tác xã hội và phòng, chống tệ nạn.

Về nhận diện thủ đoạn mua bán người, kết quả khảo sát cho thấy người dân nhận diện khá rõ và toàn diện ba thủ đoạn được lựa chọn nhiều nhất là giới thiệu việc làm, bắt cóc (bao gồm cả hình thức "bắt cóc online") và đánh thuốc mê.

Đây là những phương thức thường xuất hiện trong thực tế và truyền thông đại chúng, nên mức độ nhận biết cao. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng nhận diện được các thủ đoạn tinh vi hơn như làm quen, kết bạn để rủ đi chơi, lợi dụng môi giới việc làm/hôn nhân và lợi dụng việc cho - nhận con nuôi.

Ở nhóm cán bộ, mức độ nhận diện đầy đủ và nhất quán hơn.

Một báo cáo được trình bày tại hội thảo "Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán - Thực trạng và giải pháp trên địa bàn TPHCM" (Ảnh: Hoàng Lê).

Khảo sát ghi nhận việc nhận biết pháp luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân, cơ quan hỗ trợ, đường dây nóng... còn hạn chế đối với người dân - đặc biệt ở lao động tự do, tài xế, nội trợ và học sinh, sinh viên...

Đội ngũ cán bộ có mức độ nhận biết vượt trội, nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa biết đầy đủ về các đường dây nóng chuyên trách.

Bên cạnh đó, hiện nay truyền thông về phòng, chống mua bán người chưa thật sự hướng đến đúng nhóm nguy cơ cao, chưa đủ sâu và chưa gần gũi, trực quan đối với đời sống.

Phần lớn người tham gia khảo sát mong muốn Nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế, điều tra - xử lý nghiêm các đường dây, tăng nặng hình phạt và ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng công nghệ cao.

Vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ nạn nhân cũng được người tham gia khảo sát nhấn mạnh, như giải pháp nền tảng giúp giảm nguy cơ bị dụ dỗ, tái bị hại, đặc biệt đối với nhóm người nghèo, thất nghiệp, lao động nhập cư và thanh niên.

TPHCM phát hiện 7 vụ mua bán người năm 2025

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, năm 2025 PC02 đã khám phá 7 vụ việc (24 đối tượng) liên quan mua bán người.

Nạn nhân chủ yếu trong các vụ việc là trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ không việc làm, trẻ em gái nghỉ học không có người quản lý, nên đã bị các đối tượng lợi dụng làm quen trên mạng, tuyển mộ, giới thiệu việc làm nhưng thực chất là bán họ vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm", thậm chí bị ép bán dâm.

Đáng chú ý, nạn nhân là nam giới có xu hướng tăng, bị mua bán nhằm mục đích bóc lột lao động. Trong số 7 vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng ghi nhận việc xuất hiện các hành vi mua bán người vì mục đích vô nhân đạo, như mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Nạn nhân của tội phạm mua bán người được cơ quan chức năng hỗ trợ (Ảnh: HT).

Đại diện PC02 nhận định, mua bán người (đặc biệt ở người dưới 16 tuổi) là hành vi vi phạm đạo đức xã hội, gây tác động xấu đến an ninh, trật tự, lối sống, nhân cách và sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Tâm lý nạn nhân trong các vụ mua bán người thường trải qua những giai đoạn khủng hoảng sâu sắc, do bị bóc lột, lừa gạt hoặc cưỡng bức lao động. Nạn nhân thường bị ám ảnh bởi những trải nghiệm kinh hoàng trong quá trình bị giam cầm hoặc bóc lột.

Nhiều trường hợp bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, thường xuyên gặp ác mộng hoặc mất ngủ.

Khi tiếp nhận các vụ việc, Phòng PC02 đã tiến hành nhiều biện pháp hỗ trợ, như động viên, ổn định tâm lý cho các nạn nhân; làm việc với nạn nhân tại các phòng làm việc thân thiện; trợ giúp pháp lý.

Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ phòng PC02, Công an TPHCM còn tự góp kinh phí hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho các nạn nhân (như ăn uống, quần áo...), trợ giúp chi phí đi lại (tiền xe) cho nạn nhân về với gia đình.

Phát biểu trong hội thảo, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, mua bán người là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền con người, và gây ra những hệ lụy lâu dài cho toàn xã hội.

Nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng đó, những năm qua công tác phòng, chống mua bán người luôn được UBND TPHCM quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Hoàng Lê).

Với Sở Y tế, trong năm 2025 cơ quan này đã chủ động tham mưu, ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát đã nêu của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Y tế đề xuất thí điểm mô hình trạm tiếp nhận thông tin, nhằm nhận được ý kiến góp ý sâu sắc, thực tiễn từ các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và nhà nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện mô hình.

"Thông qua Hội thảo, chúng tôi kỳ vọng sẽ có cái nhìn toàn diện, khách quan và cụ thể hơn về thực trạng, nguy cơ và những thách thức đặt ra trong công tác phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hiện nay", ông Nguyễn Tăng Minh nói.