Đôi nam nữ livestream tổ chức lắc tài xỉu trên TikTok

Ngày 17/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an xã Mỹ Đức Tây và Công an phường Mỹ Ngãi, củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, chiều 16/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Mỹ Đức Tây kiểm tra số nhà 65 ấp Mỹ Hưng (xã Mỹ Đức Tây).

Tại đây, cảnh sát phát hiện Ngô Thị Bạch Tuyết (SN 1991) cùng Lê Hoàng Vũ (SN 1987) đang livestream (phát trực tiếp) qua tài khoản TikTok “Tuyết tỷ 1402” để tổ chức cho các tài khoản khác tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu. Số tiền thắng thua được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Trần Văn Hiếu (bên phải) tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Qua kiểm tra, tổ công tác đã tạm giữ bảng kê tỷ lệ hoa hồng, 14 viên xí ngầu (có 3 viên trên đĩa lắc), 3 thẻ ATM ngân hàng cùng 6 điện thoại di động.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác khác của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng phối hợp Công an phường Mỹ Ngãi, tiến hành mời làm việc đối tượng Trần Văn Hiếu (SN 2001). Hiếu khai nhận có thời gian thực hiện hành vi gá bạc cho Tuyết.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.