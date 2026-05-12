Đôi nam nữ cướp xe, điện thoại của tài xế xe ôm ở Tây Ninh

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hùng và Ngọc là hai nghi phạm cướp tài sản của một tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hùng và Ngọc bị công an bắt giữ (Ảnh: M.H.).

Rạng sáng cùng ngày, anh T.V.T. lái xe ôm công nghệ chở khách từ TPHCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi trả khách, ứng dụng tiếp tục báo cuốc xe mới đến đón khách tại một quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc.

Khi anh T. đến nơi, một nam thanh niên cùng một cô gái yêu cầu tài xế đứng chờ để đợi thêm một xe khác đến đón.

Trong lúc anh T. đang chờ, nam thanh niên bất ngờ dùng dao khống chế, kề vào cổ nạn nhân rồi cướp tiền, điện thoại và xe máy. Sau khi gây án, cả hai dùng chính xe máy của nạn nhân chạy về hướng TPHCM.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy xét. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Hùng và Ngọc tại một phòng trọ ở phường Linh Trung, TPHCM. Cơ quan công an cũng đã thu hồi đầy đủ tang vật liên quan vụ án.