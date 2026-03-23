Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở TPHCM

Ngày 23/3, Công an phường Tân Phú đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong phòng trọ. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông H.T.T. (SN 1958, ngụ phường Tân Phú).

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Hoàng Hà).

Khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện ông T. tử vong tại một phòng trọ trong hẻm trên đường Lũy Bán Bích, phường Tân Phú nên trình báo công an.

Theo nhân chứng, thời điểm phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.