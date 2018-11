Điều tra vụ bé gái 6 tuổi bị dâm ô

Quảng Nam:

Trước đó, chiều ngày 8/11, Công an huyện Thăng Bình nhận được tin báo của gia đình cháu N.T.T.T (6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về việc cháu T. nghi bị bắt cóc.

Đối tượng Quang tại Công an huyện Thăng Bình

Nhận định đối tượng Quang đang ở một tiệm net tại xã Bình Quý là đối tượng liên quan nên đưa về cơ quan làm việc. Qua đấu tranh, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 ngày 8/11, sau khi cháu T. tan trường và ra cổng đi bộ về nhà thì bị đối tượng Trần Văn Quang dụ dỗ bé lên xe chở đi. Khi đi đến khu vực sau sân bóng Thăng Hoa (thị trấn Hà Lam) khoảng 200m thì Quang lôi bé xuống.

Tại đây, Quang đã có hành vi dâm ô cháu T. , dù cháu T. đã la lên nhưng đối tượng vẫn không buông tha.

Sau khi dở trò đồi bại, Quang chở cháu T về gần nhà ở tổ 9, thị trấn Hà Lam rồi thả xuống, tiếp tục về một quán internet ở xã Bình Quý ngồi.

Công an huyện Thăng Bình đã đưa cháu T. vào Khoa sản Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam để giám định.

Công an huyện Thăng Bình cho biết, xét thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, Công an huyện đã báo về Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo và tiếp tục làm rõ.

C.Bính