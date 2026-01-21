Điều tra nghi án hai mẹ con hành hung thai phụ ở Bắc Ninh

Ngày 21/1, Công an phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đang xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, xảy ra tại tổ dân phố Thị Cầu 4.

Camera giám sát ghi lại sự việc (Ảnh: Công an Vũ Ninh).

Theo cơ quan chức năng, ngày 20/1, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà H.T.T. (62 tuổi, trú tại phường Vũ Ninh) về việc ngày 19/1, 2 con gái của bà T. (một người đang mang bầu, một người đang nuôi con nhỏ) bị 2 đối tượng là mẹ con dùng chân tay đánh, gây thương tích.

Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.