Triệu tập những người trong vụ cô gái bị hành hung tại công viên ở Bắc Ninh

Chiều 1/7, chỉ huy Công an phường Vân Dương, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xử lý vụ cô gái bị hành hung tại công viên Lãm Làng.

Vụ việc được quay clip, đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo vị chỉ huy, công an phường đã triệu tập các nghi phạm và mời bị hại đến làm việc, lập biên bản. Về phương hướng xử lý, đại diện công an phường cho biết thẩm quyền thuộc về Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip vụ xô xát trên, xảy ra vào chiều 28/6. Clip ghi lại cảnh cô gái mặc áo trắng, ngắn tay, bị một nữ giới mặc áo đen hành hung ngay tại nơi công cộng, giữa ban ngày.

Sau đó, Công an phường Vân Dương đã vào cuộc xác minh, phát tin báo truy tìm những người liên quan.