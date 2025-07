Diễn biến mới vụ bé trai 13 tuổi bị cô ruột đánh đập liên tiếp

Liên quan vụ "Bé trai 13 tuổi bị cô ruột đánh đập liên tiếp do không bán hết vé số", chiều 30/7, tại cuộc họp cơ quan báo, đài quý II năm 2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể vụ việc.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Qua xác minh ban đầu, bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi) có hành vi dùng tay và chân đạp, cầm gốc cây tre đánh vào người bé N.V.T. (cháu ruột bà Đời). Hành vi của người phụ nữ đã trực tiếp xâm hại thân thể, sức khoẻ của T., có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác.

"Vụ việc này đã được Công an xã Mỹ Tú làm các thủ tục chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ làm rõ, xử lý", Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả lời báo chí.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, một đoạn clip dài 1 phút 15 giây lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh, một phụ nữ trung niên liên tục dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá vào người một bé trai, khiến nạn nhân gào khóc thảm thiết.

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn nhặt một thanh tre dài hơn 1 mét ven đường để tiếp tục đánh vào đầu, lưng, cổ bé trai cho đến khi thanh tre gãy vụn, mặc cho nạn nhân sợ hãi chắp tay van xin.

Cháu T. bị bà Đời cầm khúc cây đánh tới tấp (Ảnh cắt từ clip).

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã cố gắng can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn không dừng lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Tú đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 24/7, tại ấp Cầu Đồn, xã Mỹ Tú. Theo lời khai ban đầu, bà Đời đi bán vé số về và ghé gần chợ Mỹ Hương để đón N.V.T. cùng L.T.C.T. (9 tuổi) nhưng không thấy họ.

Đến 18h cùng ngày, bà Đời nhận được điện thoại thông báo các bé vẫn chưa bán hết vé số.

Sau đó, bà Đời nhờ người chở đi tìm các bé. Khi gặp N.V.T. trên đường, bà Đời hỏi: "Vì sao không đi bán mà để ôm nhiều vé số vậy?". Bé T. trả lời: "Mời mà không ai mua", và ngay lập tức bị bà Đời đánh đập như trong đoạn clip.