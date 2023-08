Bé trai 8 tuổi bị người phụ nữ trói cột điện đánh đập dã man

Clip ghi cảnh bé trai 8 tuổi bị bạo hành

Ngày 25/8, Công an phường An Phú Đông, quận 12 (TPHCM) đang lấy lời khai Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi) để làm rõ việc người dân tố cáo bà bạo hành trẻ em.

Trang trói bé T. vào cột điện rồi đánh đập (Ảnh: M.H.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 23/8, người dân ở KP3, phường An Phú Đông phát hiện bà Trang trói bé T.P.C.T. (8 tuổi), vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Người phụ nữ liên tục dùng cán chổi đánh vào người bé trai.

Bức xúc vụ việc, ông Phan Doãn Sáng (SN 1972) vào can ngăn đã bị bà Trang chửi bới, đánh và đe dọa cho giang hồ xử. Ông Sáng đã gọi điện báo công an phường và tổng đài bảo vệ trẻ em qua số 111 nhờ can thiệp.

"Sau vụ việc, tôi đi ra ngoài, vợ chồng Trang xông vào nhà đánh vợ, chị gái tôi và phá tài sản. Một xã hội văn minh mà đứa trẻ bị đánh đập thương tâm thường xuyên như vậy tôi rất bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ, cứu cháu.

Thằng bé rất ngoan và dễ thương, không hiểu vì sao mà Trang đối xử với cháu như vậy", ông Sáng chia sẻ.

Theo ông Sáng, Trang còn đe dọa một số người khác trong khu phố, nếu can thiệp chuyện đánh bé T., bà sẽ cho giang hồ chém chết.

Một số người dân địa phương cho biết, Trang thường xuyên trói bé T. vào cột điện trong tình trạng không mặc đồ và đánh đập dã man. Mặc cháu bé khóc lóc van xin nhưng bà này không tha. Người dân đến ngăn cản liền bị Trang chửi bới và đe dọa.

Cũng theo người dân, mẹ bé T. đã qua đời nên cháu đang sống cùng cha là ông Phạm Tiến Cường. Ông Cường bận đi làm nên nhờ Trang trông giúp. Tuy nhiên, người phụ nữ liên tục bạo hành cháu bé bằng những trận đòn roi.