Đập phá hũ tro cốt của gia đình người tình vì ghen

Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt xảy ra trên địa bàn xã Phú Hựu.

Đặng Viết Văn tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, Văn sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ trên địa bàn ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu từ khoảng 3 năm nay.

Gần đây, nghi "vợ hờ" có tình cảm với người khác, đêm 11/5, Văn đánh người phụ nữ này và đập 6 hũ tro cốt gia đình của nạn nhân tại khu nhà mồ đang xây dựng. Sau khi gây án Văn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các hũ tro cốt bị đập vỡ (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và VKSND khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng.

Rạng sáng 13/5, Công an xã Phú Hựu phối hợp Công an xã Đức Lộc đã bắt giữ Đặng Viết Văn và di lý về để phục vụ điều tra.