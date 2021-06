Dạo phố đêm giãn cách xã hội, 2 thanh niên vứt vội ma túy khi thấy công an

Dân trí Thấy Tổ 363 tuần tra, 2 thanh niên đi xe máy vội vứt ma túy và quay xe định bỏ trốn thì bị các trinh sát bao vây, khống chế, đưa về trụ sở.

Ngày 1/6, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Bùi Quốc Dũng (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Trung Dũng (29 tuổi, quê Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 23h ngày 31/5, Tổ 363 Công an quận Gò Vấp thực hiện công tác tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian giãn cách xã hội. Tới giao lộ Trần Thị Nghỉ - Phan Văn Trị, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn vứt một bịch nylon nghi là ma túy xuống đường rồi quay xe định bỏ trốn.

Ngay lập tức, các trinh sát bao vây, khống chế và đưa 2 người này về trụ sở để làm việc. Qua lời khai ban đầu, đối tượng Bùi Quốc Dũng thừa nhận bịch nylon vứt xuống đường là ma túy dạng đá, được cất giữ để sử dụng, đối tượng còn lại tên là Lê Trung Dũng.

Trung tá Phạm Minh Tuấn, Tổ trưởng Tổ 363 Công an quận Gò Vấp cho biết, ngoài bố trí lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch, công an quận cũng triển khai lực lượng 363 tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Bùi Quốc Dũng vứt bịch nylon chứa ma túy đá xuống đường khi thấy công an.

"Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, người dân trên địa bàn quận Gò Vấp nếu không có việc cần thiết thì không nên ra đường, hãy ở trong nhà để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng", Trung tá Tuấn khuyến cáo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kể từ 0h ngày 31/5, quận Gò Vấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 10 chốt kiểm soát được thiết lập tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh với các quận khác để theo dõi, kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn.

Hoàng Thuận