Đánh dân quân trực chốt kiểm dịch, nhân viên y tế ở Phú Yên bị khởi tố

Dân trí Một nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên bị khởi tố về hành vi "chống người thi hành công vụ", do đã đánh người trực chốt kiểm dịch Covid-19.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "Chống người thi hành công vụ" đối với Phạm Quốc Học (sinh năm 1985, trú ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân). Bị can Học bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Phạm Quốc Học làm việc tại cơ quan chức năng (Ảnh: CTV).

Học hiện đang là nhân viên Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên.

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 10/9, Học điều khiển xe máy từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên về nhà ở xã Xuân Sơn Nam. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Đồng Xuân, Học khai báo y tế không đầy đủ theo quy định.

Lúc này, 2 nữ nhân viên y tế làm việc tại đây yêu cầu Học bổ sung thông tin nhưng người này không chấp hành.

Thấy hành vi của Học là chưa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng trực chốt đã chốt nhắc nhở, yêu cầu thực hiện đúng quy định, nhưng Học vẫn bất chấp.

Cùng thời điểm, một dân quân địa phương bước đến khuyên Học bổ sung thông tin khai báo y tế rồi về, nhưng Học không nghe. Sau đó, Học chỉ tay vào mặt dân quân này rồi lớn tiếng chửi mắng thô tục, xúc phạm sau đó vung tay đấm vào miệng của nam dân quân.

Trước tình huống trên, tổ công tác thực thi nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã khống chế, đưa Học về Công an xã Xuân Sơn Nam lập biên bản phạm tội quả tang và đến nay đã khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Thi