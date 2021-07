Tạm giữ hình sự người đàn ông ăn vạ khi bị xét "ra đường phải cần thiết"

Dân trí Khi bị kiểm tra, đối chiếu với quy định "ra đường phải cần thiết", một người đàn ông ở Phú Yên đã không chấp hành còn nằm ra đường "ăn vạ", gây cản trở giao thông, dùng mũ bảo hiểm đánh người.

Ngày 25/7, báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, Đại tá Trần Trọng Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an huyện Phú Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú tại xã Hòa An) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lực lượng Công an Phú Yên ra quân kiểm tra quy định "ra đường phải cần thiết" tại TP Tuy Hòa (Ảnh: CACC).

Cung cấp thông tin vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho hay, chiều 24/7, tổ tuần tra lưu động của Công an huyện Phú Hòa tuần tra, tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện này.

Thời điểm này, tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 25 tại địa phận xã Hòa An (huyện Phú Hòa), đối tượng Phạm Văn Hiếu điều khiển xe mô tô chở theo chị H.T.H (trú TP Tuy Hòa) đến, dừng, đỗ xe trên đường, gần vị trí tổ tuần tra làm việc.

Lúc này, trưởng công an xã Hòa An đã đến yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ chứng minh việc cần thiết phải ra đường.

Người này nhất quyết không xuất trình giấy tờ và chửi bới các thành viên trong tổ tuần tra. Sau đó, Hiếu tiếp tục dùng điện thoại cá nhân đứng quay hình.

Lúc này, trưởng công an xã Hòa An yêu cầu người này đi về nhà, đồng thời giải thích về quy định "ra đường phải cần thiết" nhưng Hiếu không chấp hành. Người này sau đó mang đá đập vào dải phân cách và nằm lăn ra đường, cản trở giao thông, vẫn không dừng buông lời thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, một thành viên của tổ công tác yêu cầu Hiếu dừng hành vi gây cản trở giao thông. Được nhắc nhở, Hiếu đứng dậy, tiếp tục chửi bới và lấy mũ bảo hiểm đánh một CSGT trong tổ công tác.

Sau đó, Hiếu bị khống chế, lập biên bản, đưa về UBND xã Hòa An để làm việc.

Sau khi làm việc, Công an huyện Phú Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiếu về hành vi "Chống người thi hành công vụ", củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thời gian qua, công an tỉnh này đã đồng loạt ra quân xử phạt, nhắc nhở hàng chục trường hợp khác vì ra đường khi không cần thiết, không đeo khẩu trang…

Trung Thi