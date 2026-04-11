Đánh chết người chồng vũ phu, vợ lĩnh án 10 năm tù

Ngày 10/4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông) 10 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Phạm Thị Triền (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 30/4/2025, do tức giận việc chồng mình là ông V.V.L. (54 tuổi) đi nhậu về khuya, mắng chửi và bóp cổ mình nên Triền lợi dụng lúc ông L. đang ngủ say không tự vệ được, dùng ống tuýp sắt đánh mạnh liên tiếp 3 cái vào đầu chồng khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, vỡ vòm sọ, sàng sọ, dẫn đến tử vong.

Sau đó Triền tắm gội, thay quần áo và uống nhiều loại thuốc tây có sẵn trong nhà để tự tử.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, chị ruột ông L. là bà Võ Thị Màu (56 tuổi) đến nhà phát hiện Triền nằm bất động trên giường, bên cạnh có nhiều loại vỏ thuốc tây, còn ông L. chết trong phòng ngủ, nên trình báo công an.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, thể hiện việc xem thường pháp luật, hung hãn. Hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.