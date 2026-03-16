Đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng: Nhiều rủi ro rình rập

Những ngày qua, sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh người dân đăng tải thẻ cử tri, có chứa những thông tin cá nhân liên quan.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã phát cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn từ hành động này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hà Thị Khuyên, Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng thẻ cử tri chứa nhiều thông tin cá nhân quan trọng như họ tên, năm sinh, số căn cước công dân. Vì vậy, việc chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội mà không che các trường thông tin này có thể khiến người dùng đối mặt nhiều rủi ro.

Theo luật sư Khuyên, các thông tin bị lộ lọt có thể bị kẻ xấu lợi dụng để xâm nhập tài khoản mạng xã hội, tạo lập tài khoản giả mạo, làm giả giấy tờ cá nhân, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc mạo danh chủ thể để lừa người thân, bạn bè, đồng nghiệp dưới nhiều hình thức, trong đó có vay mượn tiền qua mạng.

Người dân đăng ảnh cử tri lên mạng xã hội (Ảnh: Bộ Công an).

“Chỉ một hành động đăng tải thiếu thận trọng cũng có thể kéo theo rất nhiều phiền toái, rắc rối và nguy cơ vi phạm pháp luật”, luật sư nhấn mạnh.

Cũng theo bà Khuyên, trường hợp có người lợi dụng hình ảnh thẻ cử tri do người khác đăng tải để chỉnh sửa, làm giả tài liệu tương tự, hành vi đó có thể bị xem xét về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Nếu sử dụng thông tin cá nhân bị lộ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, người vi phạm có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp dùng dữ liệu cá nhân này để xâm nhập, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của người khác, hành vi có thể bị xem xét theo tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Luật sư Khuyên lưu ý, tùy tính chất, mức độ, mục đích và hậu quả của hành vi, người vi phạm có thể bị xử lý theo các tội danh khác nhau với chế tài tương ứng.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Bộ Công an khuyến cáo người dân không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri khi chưa che hoặc làm mờ các trường thông tin quan trọng.

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo khuyến cáo, việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm trên mạng xã hội không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.