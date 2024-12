Mr Pips Phó Đức Nam "quây" nhà đầu tư, kiếm hàng nghìn tỷ đồng như thế nào?

Liên quan chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam (30 tuổi, TikToker Mr Pips) với cáo buộc lừa đảo, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thông tin về thủ đoạn của Nam và đồng bọn.

Theo Công an quận Cầu Giấy, sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX...

Các sàn này được Nam và đồng bọn lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách nạp), luôn thắng - tức là tài khoản nhà đầu tư chắc chắn sẽ "cháy" khi đặt lệnh.

Đối tượng Phó Đức Nam (Ảnh: T.A.).

Cơ quan điều tra khẳng định, các sàn này không được cấp phép tại Việt Nam, hoạt động bất hợp pháp và sử dụng phần mềm giao dịch giả để thao túng kết quả.

Đối với các nhà đầu tư, Nam chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm nhiệm vụ sale tư vấn, cam kết với "con mồi" mức lợi nhuận cao, thưởng hấp dẫn nếu đầu tư. Chúng giới thiệu sàn giao dịch này không có rủi ro và được bảo hiểm 100% vốn.

Bên cạnh đó, để kiếm thêm nhiều nhà đầu tư, Nam tổ chức hội thảo, sự kiện và khóa học đầu tư trên mạng, quảng bá xây dựng hình ảnh cá nhân là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán quốc tế.

Đặc biệt, "mồi câu" hấp dẫn của Nam và Ngọ chính là những khóa đào tạo đầu tư online về phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ đầu tư chứng khoán quốc tế, kích thích bị hại nạp tiền.

Hàng chục siêu xe của Nam bị cảnh sát tạm giữ (Ảnh: Hải Nam).

Sau khi "con mồi" bước chân vào ma trận của nhóm đối tượng, Nam và đồng bọn cho nhân viên quản lý, sale... sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, lập nhiều hội nhóm đầu tư để "quây" nhà đầu tư.

Cụ thể, các đối tượng giả làm chuyên gia tài chính, "thầy đọc lệnh", phân tích kỹ thuật, mã lệnh; đóng giả làm nhà đầu tư khác để tạo niềm tin cho nhà đầu tư thật, điều tra thông tin tài chính của họ và dụ dỗ nạp tiền.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng "chăm sóc" bị hại 1:1, một cách liên tục và thân mật, để nhà đầu tư thấy được đồng hành, tôn trọng. Sau đó, chúng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm, đưa bị hại cuốn vào dòng tiền bị thua, thôi thúc họ tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ.

Nạn nhân càng nạp tiền, càng đặt lệnh thì càng nhanh "cháy" tài khoản.

Để thao túng được bị hại như trên, các đối tượng cho nhà đầu tư hưởng lãi ở những khoản đầu tư đầu tiên, ít tiền. Chúng hướng dẫn bị hại rút những khoản lợi nhuận nhỏ để gây dựng lòng tin, sự uy tín.

Một thủ đoạn khác để lấy lòng tin bị hại là Nam và đồng bọn thuê một số văn phòng ở gần trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, nói với nhà đầu tư rằng nếu phát sinh kiện cáo, có thể đến trụ sở để giải quyết.

Đại diện Công an quận Cầu Giấy thông tin về chuyên án (Ảnh: Hải Nam).

Theo cơ quan điều tra, bộ máy của Nam có hơn 1.900 nhân viên, phân cấp, với các nhiệm vụ như marketing, quản lý tele sale, kế toán, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật, hỗ trợ nạp rút tiền, duy trì máy chủ và các sàn, an ninh, tuyển dụng...

Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tài liệu điều tra và trích xuất dữ liệu từ máy tính của các đối tượng, cảnh sát xác định được 2.661 bị hại nạp tiền lần đầu, với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD.

Hiện cơ quan điều tra mới chỉ tiếp nhận trình báo của 18 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do nhiều bị hại nghĩ các kênh của Mr Pips là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc họ bị mất tiền là do may rủi nên không trình báo.

Đặc biệt, nhiều trường hợp khi được cơ quan công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan, xác minh các bị hại, truy thu tài sản do Phó Đức Nam và đồng bọn phạm tội mà có.

Cảnh sát cũng đã thu giữ, tạm giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính khoảng 5.200 tỷ đồng của Phó Đức Nam.