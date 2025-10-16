Dàn dựng "đoàn y tế trung ương" lừa bán thực phẩm chức năng cho 1.000 người

Ngày 16/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện một nhóm người mặc áo blouse trắng, tự xưng là đoàn y tế trung ương, tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại các xã miền núi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (Ảnh: Phạm Thủy).

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, thực chất đây là chiêu trò lợi dụng lòng tin người dân để bán thực phẩm chức năng giá cao. Kết quả điều tra xác định, Phùng Thị Thu Hiền là kẻ chủ mưu.

Từ tháng 1, Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám bệnh miễn phí để bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe kiếm lời. Hiền tự soạn kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, rồi mang đến UBND các xã xin xác nhận nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Sau khi được xác nhận, Hiền cùng đồng bọn giả danh đoàn công tác y tế đến tận các thôn bản vùng cao tổ chức khám, tư vấn cho người dân. Nhằm tạo vẻ chuyên nghiệp, Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả làm bác sĩ, kỹ thuật viên.

Đối tượng Phùng Thị Thu Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Phạm Thủy).

Tại các buổi khám, nhóm này thuyết trình bằng máy chiếu các bệnh về xương khớp, gan, tuyến giáp..., sau đó đo chiều cao, cân nặng, siêu âm và lập phiếu chẩn đoán hàng loạt người dân mắc bệnh. Các đối tượng đều mặc áo blouse trắng để tăng niềm tin và tạo cảm giác chính thống.

Sau phần khám, Hiền cùng đồng bọn giới thiệu thuốc đặc trị, thực chất chỉ là thực phẩm chức năng, được quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh như thoái hóa khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp…

Nhằm dụ người dân mua, nhóm này tung chiêu khuyến mãi giảm 50%, song giá sau giảm vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Khi bị dư luận phản ánh, Phùng Thị Thu Hiền chỉ đạo các đối tượng dừng hoạt động và rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường rời huyện Kỳ Sơn cũ, Hiền và đồng bọn đã bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An mời về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng, đồng thời xác định gần 1.000 người dân ở các xã miền núi Nghệ An đã bị lừa mua sản phẩm với giá cao.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng do Phùng Thị Thu Hiền cầm đầu, liên hệ với Trung tá Trần Thanh Tuấn, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, qua số điện thoại 0915.562.288 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân không nên tin vào các đoàn khám bệnh miễn phí không rõ nguồn gốc, không sử dụng sản phẩm được quảng cáo là thuốc đặc trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền.

Khi phát hiện các hoạt động nghi vấn tương tự, người dân cần báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.