Dân trí Bảo vệ một cửa hàng ở Bình Dương đã bị 4 đối tượng dàn cảnh tặng bánh mì để trộm chiếc xe SH.

Dàn cảnh tặng bánh mì bảo vệ để trộm xe SH ở Bình Dương (Clip: A.X).

Bảo vệ bị các đối tượng lừa đến tủ xe bánh mì để đồng bọn áp sát bẻ khóa chiếc xe SH (Ảnh: A.X).

Ngày 20/12, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang điều tra, truy xét 4 đối tượng dàn cảnh, trộm xe SH tại một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, ông Vi Văn H. (53 tuổi, quê Nghệ An, làm nghề bảo vệ) đang ngồi trông xe trước cửa hàng thì có 2 đối tượng đi xe máy đến xe bánh mì (cách đó 30m), kêu ông H. tới để mua tặng.

Tưởng gặp người tốt, ông H. đi ra nhận bánh mì thì xuất hiện một thanh niên đi vào bẻ khóa chiếc xe SH để ngay chỗ ông H. ngồi trông coi trước đó. Mặc dù nhân viên bên trong cửa hàng phát hiện nhưng không kịp chặn lại, nhóm "đạo chích" đã trộm được chiếc xe SH tẩu thoát.

Một đối tượng đến bẻ khóa xe SH trong khi bảo vệ đã bị "điều" đi chỗ khác (Ảnh: A.X).

Trích xuất camera cho thấy, nhóm này có 4 đối tượng đã cố tình dàn cảnh, "điều" bảo vệ ra chỗ khác, lợi dụng sơ hở, trộm xe. Vụ việc chỉ diễn ra trong vài giây, thủ đoạn chuyên nghiệp nên mọi người không kịp phản ứng.

Tại Bình Dương từng xảy ra nhiều vụ trộm xe máy với thủ đoạn tương tự.

Trước đó, một nhóm đối tượng đã dàn cảnh tinh vi trước một cửa hàng bách hóa tổng hợp trên đường ĐT 741 (thị xã Bến Cát) để lấy đi 2 chiếc xe máy trước sự bất lực của bảo vệ.

