Đâm trọng thương người yêu vì "tội" từ chối đi nhà nghỉ

Đối tượng Lê Văn Luân (giữa) bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 10/5 (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, vào khoảng 18h30 ngày 10/5, tại khu vực xã Cốc San, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an xã Cốc San và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) vây bắt thành công đối tượng Lê Văn Luân, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, là đối tượng gây ra vụ giết người bất thành xảy ra tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 4.

Trước khi xảy ra vụ án, Lê Văn Luân có quan hệ yêu đương với Đ.T.X. (sinh năm 2000) cùng trú tại huyện Bảo Thắng.

Năm 2021, X. về thành phố Hải Phòng mở tiệm spa kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Đầu năm 2022, Lê Văn Luân cũng xuống đó ở chung với người yêu.

Một thời gian sau Luân thuê trọ ở chỗ khác do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng sớm ngày 28/4, Lê Văn Luân tới tiệm spa của chị X. rủ cùng đi nhà nghỉ nhưng chị X. từ chối. Luân dùng dao đe dọa, ép người yêu phải đi nhà nghỉ cùng thì chị X. hoảng sợ hô hoán cầu cứu.

Thấy vậy, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay khiến chị Đ.T.X. bị thương nặng, gục xuống nền nhà. Rất may, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe dần hồi phục.

Ngay sau khi gây án, Lê Văn Luân đã bỏ trốn khỏi hiện trường và lẩn trốn ở nhiều nơi như Hà Nam, Hà Nội rồi về thành phố Lào Cai.

Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng. Với sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng phối hợp đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện ra nơi ẩn náu của Lê Văn Luân tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai và đã truy bắt thành công đối tượng vào 18h30 ngày 10/5.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng Lê Văn Luân cho Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.