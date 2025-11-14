Du lịch ở nam đảo Phú Quốc tạo động lực cho làn sóng đầu tư

10 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc ước đón gần 7,1 triệu lượt khách (tăng 34,2% so với cùng kỳ, đạt 97,6% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế liên tiếp lập kỷ lục với gần 1,35 triệu lượt, tăng 68,4% so với cùng kỳ.

Mỗi ngày, Phú Quốc đón gần 60 chuyến bay, đưa khách nội địa và quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước CIS cập bến.

Phú Quốc đón lượng lớn khách du lịch mỗi ngày (Ảnh: Sun Group).

Tâm điểm tăng trưởng và đầu tư của đảo Ngọc

Giữa làn sóng tăng trưởng, nam đảo Phú Quốc đang thu hút khách với dòng sản phẩm du lịch tầm cỡ quốc tế.

Từ hai chương trình biểu diễn “Bản giao hưởng đại dương” và “Nụ hôn của biển cả” đến khu phố mua sắm sầm uất, hay cáp treo 3 dây vượt biển… cùng hàng loạt dự án du lịch mới khiến hàng chục nghìn du khách đổ về mỗi ngày.

Những công trình lớn đưa Phú Quốc trở thành tâm điểm du lịch (Ảnh: Sun Group).

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc - cho biết: “Sun Group đang ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và cả hãng hàng không, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cho du lịch Phú Quốc và chuẩn bị sẵn sàng cho APEC 2027”.

Không chỉ thu hút du khách, Nam đảo Phú Quốc đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư du lịch, góp phần kiến tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng tầm quốc tế.

Ông Vũ Văn Cường, chủ sở hữu chuỗi khách sạn Times Corner tại “Thị trấn Hoàng Hôn” chia sẻ tình hình kinh doanh lạc quan với suất phòng thường xuyên là khoảng 90-95%, đặc biệt vào lễ Giáng sinh hay Tết Dương lịch thường kín 100% phòng.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Phú Quốc, ông Cường cho biết: “Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển và hiện nay còn thiếu nhiều dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, spa, chăm sóc sắc đẹp, hay những dịch vụ phát triển khác… Tôi nghĩ rằng dư địa để đầu tư, kinh doanh ở Phú Quốc còn rất nhiều, đặc biệt cho du lịch và thương mại”.

Ông Fabl Belek (Thổ Nhĩ Kỳ), chủ nhà hàng Istanbul Beach Club tại Bãi Kem chia sẻ về kế hoạch sẽ mở thêm 2-3 nhà hàng tại Phú Quốc: “Tôi chỉ định đến Phú Quốc để nghỉ ngơi một thời gian nhưng tôi đã ở lại đây đến 9 năm, bởi vì Phú Quốc có tất cả: từ thiên nhiên đến môi trường kinh doanh. Khách hàng của chúng tôi đến từ khắp thế giới”.

Theo thống kê của Sun Paradise Land - Tập đoàn Sun Group, tỷ lệ các cửa hàng đi vào khai thác kinh doanh tại “Thị trấn Hoàng Hôn” dự kiến sẽ đạt trên 70% vào cuối năm, trong khi con số này đạt 20% vào năm 2023.

Ông Đinh Gia Long - Giám đốc Sun Paradise Land - dùng từ “không thể tính toán” để nói về tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc, điển hình như lượng khách Ấn Độ đến đây tăng gấp 7 lần chỉ trong một năm.

“Cùng với sự tăng trưởng chung của du lịch Phú Quốc, những chính sách, lễ hội và sự kiện tầm cỡ quốc tế liên tục được tập đoàn Sun Group đầu tư, mang đến cơ hội kinh doanh lớn cho nhà đầu tư, do đó tỷ lệ hoạt động tại các căn hộ bất động sản đang tăng ấn tượng.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, hiện nay có rất nhiều doanh nhân và cả cộng đồng người Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đổ về đây, mở nhà hàng và phát triển các hành trình du lịch đưa khách từ các thị trường này tới đây”, ông Long cho biết.

Hạ tầng APEC - nền tảng cho bước tiến mới của Phú Quốc

Cùng với làn sóng đầu tư du lịch dịch vụ, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đặc biệt khi các công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ APEC 2027.

Nổi bật trong đó Trung tâm Hội nghị APEC tại Bãi Đất Đỏ, nơi dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động cấp cao trong khuôn khổ sự kiện, tuyến tàu điện đô thị trị giá 9.000 tỷ đồng và dự án đường tỉnh ĐT.975 kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm hội nghị.

Song song đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được Sun Group đầu tư mở rộng và nâng cấp, nhằm tăng năng lực khai thác và hướng đến trở thành biểu tượng “cửa ngõ hiện đại”, đưa du khách toàn cầu đến với đảo ngọc. Khi những công trình này hoàn thiện, Phú Quốc sẽ sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực mạnh mẽ cho cả du lịch, thương mại và dịch vụ phát triển.

Bên cạnh đó, Sun Group đã ký kết hợp tác chiến lược với Hilton để phát triển các khách sạn đa thương hiệu tại nam đảo, bao gồm các thương hiệu cao cấp như Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts và DoubleTree by Hilton, với tổng gần 2.000 phòng nghỉ đạt chuẩn quốc tế.

Trước đó, Sun Group cũng hợp tác với Rixos để đưa khái niệm nghỉ dưỡng trọn gói cao cấp hàng tại Đông Nam Á đến đảo Hòn Thơm. Dự kiến, khi đi vào vận hành, thương hiệu này sẽ cung cấp cho khách tới Phú Quốc gần 2.000 phòng nghỉ.

Không ngừng mở rộng đầu tư các dự án lớn, kiến tạo hệ sinh thái du lịch tầm cỡ toàn cầu (Ảnh: Sun Group).

Cùng với đòn bẩy APEC 2027 và dự phóng về 30 triệu lượt khách năm 2030 đang tạo động lực cho nhà đầu tư du lịch và dịch vụ Phú Quốc nói chung và nam đảo nói riêng.