Đại ca kêu đàn em thế thân sau khi tông chết 2 người

Dân trí Sau khi lái ô tô tông chết 2 người, Mười "Thu" - một đại ca khét tiếng vùng giáp ranh giữa Bình Dương và TPHCM đã gọi điện cho đàn em thế thân, ra trình diện.

Sáng 9/6, TAND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Mười (tự Mười "Thu", SN 1978, quê Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nguyễn Trọng Mười, tức Mười "Thu" tại phiên tòa năm 2013.

Theo cáo trạng, đầu tháng 10/2020, Nguyễn Trọng Mười lái xe ô tô 7 chỗ trên đường Nguyễn Tri Phương hướng ra cầu vượt Sóng Thần. Khi gần tới hẻm 376 đường Nguyễn Tri Phương, xe của Mười tông 2 xe máy chạy cùng chiều làm anh Trần Đại Tài (quê Đồng Nai, sinh viên năm nhất) và anh Trần Ngọc Anh (31 tuổi, quê Nghệ An, chạy xe ôm) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, anh ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi gọi điện thoại cho đàn em là Đặng Quang Anh (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) thế thân trình diện, nhận tội thay.

Vào cuộc điều tra, từ lời khai của nhân chứng và trích xuất camera nhà dân gần hiện trường, công an phát hiện người lái xe là Nguyễn Trọng Mười chứ không phải là Đặng Quang Anh.

Hiện trường vụ Mười "Thu" lái xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Mười 5 năm 6 tháng tù giam.

Những năm trước, Mười "Thu" từng được biết đến là một đại ca khét tiếng vùng giáp ranh giữa Bình Dương và TPHCM chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, thường xuyên tham gia vào những vụ đâm chém tranh giành địa bàn.

Trong đó phải kể đến vụ chuẩn bị súng đạn, dàn quân bao vây đối thủ xảy ra vào ngày 22/9/2011. Do mâu thuẫn kéo dài với Lê Văn P. (ngụ TP.HCM), Mười "Thu" tập hợp đàn em, chuẩn bị hung khí, súng, đạn, dao tự chế… rồi gọi điện thách thức P. đến.

Lực lượng công an trấn áp băng nhóm Mười "Thu" khi đang dàn trận hỗn chiến với đối thủ vào năm 2011.

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An) đã huy động lực lượng, phối hợp cùng Cảnh sát 113 tiến hành phong tỏa, ngăn chặn một vụ thanh toán đẫm máu. Mười "Thu" và 12 đồng phạm bị bắt, công an thu giữ 3 khẩu súng, 130 viên đạn, 24 con dao tự chế, 2 ống túyp sắt…

Tháng 7/2013, TAND TP Dĩ An đưa vụ án "Gây rối trật tự công cộng" ra xét xử, Nguyễn Trọng Mười và 12 đồng phạm bị tuyên mức án từ 30 - 42 tháng tù giam.

Năm 2015, Mười "Thu" tiếp tục bị TAND TP Dĩ An tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Mới ra tù, Mười "Thu" mua xe ô tô được vài ngày thì gây tai nạn tông chết 2 người.

