Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù

Sáng 10/9, phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước kết thúc phần xét hỏi.

Trước khi phiên xét xử bước vào phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đối với tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù; Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An 6-7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An 5-6 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa, cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An 3-4 năm tù.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên xét xử (Ảnh: P.A).

Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ 6-7 năm tù,...

Đối với hơn 20 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát lần lượt đề nghị mức án cao nhất là 6 năm tù và thấp nhất là 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Ảnh: P.A.).

Tại phần xét hỏi trước đó bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai có mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và ông Phạm Thái Hà.

Do đó khi nắm được thông tin UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) sắp triển khai đấu thầu dự án trên, ông chủ Tập đoàn Thuận An đã chủ động liên lạc hẹn gặp ông Thái.

Sau đó Hưng gặp bị cáo Phạm Thái Hà và trình bày sắp sửa về Bắc Giang gặp ông Dương Văn Thái xin tham gia đấu thầu cầu Đồng Việt.

Một tuần sau, ông chủ Tập đoàn Thuận An đến tỉnh Bắc Giang và gặp ông Thái.

Trên đường đi, Hưng nhắn tin cho bị cáo Hà và bảo lúc nữa có ngồi với ông Thái và sẽ chuyển máy để Thái nói chuyện với "lãnh đạo". Song, lúc này ông Hà đang bận công việc nên bảo sẽ liên lạc trực tiếp hoặc thông qua thư ký của "lãnh đạo".

Trong lúc ngồi nói chuyện và đặt vấn đề, ông Thái đồng ý cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu.

Trên đường về, Hưng nhắn tin "khoe" với ông Hà về việc được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang ủng hộ.

2 tuần sau, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một buổi ăn cơm ở nhà "lãnh đạo cấp cao". Song, trong buổi ăn cơm này Hưng không biết ông Phạm Thái Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An hay không.

Nhưng sau này ông chủ Thuận An biết trong các lời khai, bị cáo Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An với cựu Bí thư Dương Văn Thái.

Theo lời khai của Nguyễn Duy Hưng, bị cáo còn gặp gỡ ông Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ để nhờ quan tâm, hỗ trợ.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày quá trình thực hiện dự án cầu Đồng Việt có gặp ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) tại bữa cơm ở nhà "lãnh đạo cấp cao". Nhưng, trong lần gặp này, Hưng không đề cập gì đến công việc mà chỉ hỏi thăm tên tuổi.

Sau khi trúng thầu, ông chủ Tập đoàn Thuận An gặp và cảm ơn Lê Ô Pích 1 tỷ đồng.