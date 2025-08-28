Cựu phó chánh án tòa án tại Đắk Lắk bị tạm giữ

Sáng 28/8, đại diện Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã có thông báo về việc tạm giữ ông Trần Duy Đức (SN 1979, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk, trước đây là Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột).

Theo đại diện Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk, vào ngày 18/8, ông Đức đã có đơn nộp cho tòa án xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Sau đó, đơn này được chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk nơi ông Đức từng công tác (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đến ngày 25/8, ông Đức chính thức có quyết định cho nghỉ việc.

"Ngày 27/8, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã đến Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc tạm giữ ông Đức do có liên quan đến việc mở rộng vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân Cấp cao Đà Nẵng. Ông Đức bị tạm giữ với tội danh gì chúng tôi chưa nắm rõ để cung cấp cho báo chí", đại diện Tòa án nhân dân khu vực 1 cho hay.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tòa án Cấp cao Đà Nẵng, có 3 cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị bắt giữ trước đó.

Đó là ông Hoàng Kim Khánh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bị khởi tố, bắt giữ về tội Môi giới hối lộ; ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bị khởi tố, bắt giam về tội Nhận hối lộ và ông Vũ Văn Tú, Thẩm phán tòa kinh tế, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ.