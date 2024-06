Cựu nhà báo Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển bị bắt

Ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Huy San (cựu nhà báo, tức "Osin Huy Đức") về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cựu nhà báo Trương Huy San (Ảnh: FBNV).

Ngoài ra, ông Trần Đình Triển (Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) cũng bị Bộ công an khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên.

Theo Bộ Công an, ông San và ông Triển đã vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định, Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trương Huy San và Trần Đình Triển.

Cơ quan An ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật và khuyến cáo người dân không nghe theo, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.