Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM chấp nhận hình phạt

Ngày 17/1, TAND TPHCM cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cùng hai đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã), bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1, Công ty AIC), bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cùng 10 bị cáo khác không kháng cáo.

Ông Lê Hồng Sơn (Ảnh: Xuân Duy).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12/2025, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga 7 năm tù; bị cáo Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM) 4 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu.

Bị cáo Lê Hồng Sơn bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo; bị cáo Lê Hoài Nam bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù.

Theo bản án, từ năm 2012 đến năm 2017, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền, phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, còn Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế.

Nhóm này đã sử dụng các công ty “quân xanh”, thông đồng với các công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và một số cá nhân thuộc các đơn vị là chủ đầu tư để gian lận trong đấu thầu.

Hồ sơ dự thầu của các công ty “quân xanh” do phía Công ty AIC chuẩn bị sẵn, trong đó có nhiều tiêu chí không đáp ứng yêu cầu. Các báo cáo tài chính bị chỉnh sửa, nâng khống tiêu chí bắt buộc nhằm hợp thức hóa điều kiện trúng thầu.

Công ty AIC đã trúng tổng cộng 230 gói thầu thuộc ba lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM. Trong đó, 171 gói thầu (gồm 131 gói thuộc lĩnh vực giáo dục và 40 gói thuộc lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền 145 tỷ đồng.

Đối với 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam cùng một số cấp dưới bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện để AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.