Cựu du học sinh "hack" tài khoản chiếm tiền tỷ, bị bắt sau 6 năm lẩn trốn

Ngày 11/11, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hải Hà (44 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) - đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Hải Hà từng đi du học ngành công nghệ thông tin. Trở về nước, năm 2018, Hà lợi dụng kiến thức tin học để “hack” tài khoản cá nhân, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Nguyễn Hải Hà (Ảnh: ANTĐ).

Khi hành vi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 16/10/2019, Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Suốt nhiều năm, Hà cắt đứt liên lạc với người thân, ẩn náu tại nhiều nơi. Đầu tháng 10, trinh sát Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng Hà, thường xuất hiện chớp nhoáng tại khu vực ngõ 230 Lạc Trung.

Khoảng 18h ngày 16/10, tổ công tác đã kiểm tra, khống chế và bắt giữ Nguyễn Hải Hà khi đối tượng vừa xuất hiện tại khu vực này.

Công an phường Vĩnh Tuy đã bàn giao Hà cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.