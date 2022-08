Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị 9-10 năm tù vì nhận hối lộ

Chiều 13/8, tiếp tục diễn biến phiên xét xử sơ thẩm cựu Đại tá Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội) và các đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ" và "Tha trái pháp luật người bị tạm giữ", đại diện VKSND TP Hà Nội đã trình bày quan điểm của mình.

Theo đó, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo là những người có trình độ, hiểu được nguyên tắc giải quyết vụ án, vụ việc và phải tuân thủ tuyệt đối các giai đoạn tố tụng. Đáng lẽ các bị cáo phải là tấm gương đi đầu trong hoạt động công vụ, nhưng chỉ vì lợi ích vật chất, bị cáo Phùng Anh Lê đã lạm quyền. Các bị cáo còn lại biết việc trả tự do cho Nguyễn Hữu Tài là sai, nhưng vẫn thực hiện.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tới hoạt động công vụ, ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nền tư pháp trong sạch nên cần áp dụng nghiêm khắc hình phạt tù các bị cáo.

Bị cáo Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ, chiếm hưởng số tiền mà ông Phùng Văn Bảy đưa (110 triệu đồng). Trong quá trình điều tra và thông tin tại tòa, bị cáo Lê không thừa nhận, phủ nhận toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, trên cơ sở hồ sơ vụ án, lời khai những người liên quan, đại diện VKS cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo Lê đã chỉ đạo cấp dưới thả người bị tạm giữ trái pháp luật.

Hành vi của bị cáo Lê phạm vào tội "nhận hối lộ" trong vụ án. Lê có vai trò chính, chủ mưu, có động vụ lợi, cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc. Từ đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị phạt bị cáo Phùng Anh Lê áp dụng hình phạt tù cao nhất so với các bị cáo khác. Nhưng đại diện VKS cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ do nhân thân tốt, bản thân được nhiều bằng khen…

Đối với các bị cáo khác, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng, tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Việc các bị cáo ý thức được hành vi sai phạm, nhưng vì thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi từ số tiền 110 triệu đồng.

Mặc dù làm theo chỉ đạo nhưng các bị cáo đã không báo cáo lên cấp trên, do đó phạm vào tội tha trái pháp luật người bị tạm giữ và đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án thấp hơn bị cáo Phùng Anh Lê để phù hợp với tính chất vụ án, hành vi phạm tội.

"Cáo trạng của VKSND tối cao truy tố về các tội trên là chính xác, đúng pháp luật"- đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định.

Từ đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị phạt:

Bị cáo cáo Phùng Anh Lê từ 9-10 năm tù về tội "Nhận hối lộ";

Bị cáo Nguyễn Đức Châu bằng thời hạn tạm giam là 10 tháng 27 ngày, trả tự do ngay tại tòa;

Bị cáo Nguyễn Công Ngọc từ 8-10 tháng tù treo;

Bị cáo Lê Đình Trung từ 8- 10 tháng tù treo.

Đối với số tiền 110 triệu đồng mà bị cáo Phùng Anh Lê đã nhận hối lộ, đại diện VKS đề nghị sung công quỹ nhà nước vì số tiền này do phạm tội mà có.

"Ngày hôm nay chúng tôi mất hết"

Khi được HĐXX cho phép nêu ý kiến về kiến nghị của VKSND TP Hà Nội, bị cáo Lê Đình Trung cho rằng bị Phùng Anh Lê ra lệnh, mà cấp dưới phải tuân thủ chỉ đạo của cấp trên. "Tôi đã nhận thức việc ông Lê chỉ đạo sai, nhưng đã cố gắng báo cáo cấp trên trực tiếp của mình mong có sự chia sẻ nhưng đều không nhận được sự ủng hộ, yêu cầu phải chấp hành ý kiến chỉ đạo của anh Lê. Vì thế nên tôi không thể làm khác được"- bị cáo nói.

Bị cáo Lê Đình Trung cho rằng bị cáo Châu, bị cáo Ngọc chỉ là nạn nhân của Phùng Anh Lê. "Mong hội đồng xét xử xem xét. Chúng tôi mất mát quá nhiều, không vì lý do gì, không có một lợi ích, tư túi hay gì khác. Ngày hôm nay chúng tôi mất hết, bản án đấy mới là bản án nặng nề nhất với chúng tôi. Mong hội đồng xét xử xem xét cho chúng tôi mức án nhẹ nhất để chúng tôi có cơ hội phấn đấu cho cuộc sống gia đình và xã hội"- bị cáo bày tỏ.

Bị cáo Nguyễn Đức Châu khẳng định "khi đó anh Lê cao nhất trong quận" nên phải tuân thủ, nghe lệnh. "Chúng tôi mong hội đồng xét xử xem xét thấu tình đạt lý, công bằng, nhân văn"- bị cáo Châu nói.

Bị cáo Vũ Công Ngọc khẳng định: "Tôi thấy không thỏa đáng. Tôi không có tội. Tôi nhận người theo đúng điều lệnh công an nhân dân, quy chế đơn vị"- bị cáo nói.

Trong khi đó, bị cáo Phùng Anh Lê tiếp tục khẳng định viện kiểm sát đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng. "Khi tôi yêu cầu cho tôi được đọc hồ sơ, viện kiểm sát đã không cho tôi đọc, tôi không có điều kiện được biết tài liệu trong hồ sơ vụ án mà chỉ biết một phần rất nhỏ qua luật sư và bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan"- bị cáo Phùng Anh Lê nói và cho biết luật sư bảo vệ của mình sẽ bày tỏ quan điểm trước tòa thay mình.

Theo cáo trạng vụ án, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công Thành xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tối cùng ngày, Tài bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ. Do lo sợ Tài bị xử lý, người nhà của Tài đã nhờ ông Phùng Văn Bảy kết nối giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý. Ông Bảy đặt vấn đề và được ông Phùng Anh Lê - Trưởng Công an quận Tây Hồ đồng ý giúp với "giá" 110 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội Nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7-15 năm tù).

Ba cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ gồm: Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Lê Đình Trung (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) bị truy tố tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.