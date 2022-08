Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nói bị kiểm sát viên "dọa", đề nghị đổi người

Sáng 12/8, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ và các cựu thuộc cấp trong vụ không xử lý nhóm cướp năm 2016. Trong đó, bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội Nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7-15 năm tù).

Ba cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ gồm: Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Lê Đình Trung (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) bị truy tố tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Vì sao Phùng Anh Lê muốn đổi kiểm sát viên

Tại tòa, bị cáo Phùng Anh Lê đề nghị thay đổi kiểm sát viên Nguyễn Ánh Dương và trình bày 4 lý do cho đề nghị này.

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Phùng Anh Lê tới tòa sáng 12/8 (Ảnh: C.Trần).

Theo bị cáo, trong quá trình lấy lời khai (trước khi bị đổi sang tội danh Nhận hối lộ), Phùng Anh Lê có nói với kiểm sát viên về việc khởi tố bị cáo này về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù là không đúng, bị cáo không có tội. Kiểm sát viên nói với bị cáo rằng, các cơ quan điều tra và viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt và khởi tố "bằng niềm tin".

Trong quá trình hỏi cung, đối chất với ông Phùng Văn Bảy (chú họ Phùng Anh Lê, theo cáo trạng thì đã đưa 110 triệu đồng cho Lê), bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng kiểm sát viên đã mớm cung cho ông Bảy.

Đáng chú ý, trước tòa, bị cáo Phùng Anh Lê cũng cho rằng đã bị kiểm sát viên dọa, "chỉ tay vào mặt". Bị cáo Phùng Anh Lê cũng cho biết đã nhiều lần có đơn đề nghị thay đổi kiểm sát viên, vì thế phiên tòa hôm nay có mặt kiểm sát viên này là không khách quan. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) đổi kiểm sát viên.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Anh Lê trình đề nghị hoãn tòa để triệu tập đầy đủ nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tòa vì hôm nay vắng nhiều người.

Trong khi đó, kiểm sát viên Nguyễn Ánh Dương khẳng định ông đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công minh, khách quan, công tâm.

Bị cáo Nguyễn Đức Châu - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ (Ảnh: C.Trần).

Sau khi tạm nghỉ để hội ý, HĐXX khẳng định các lý do mà bị cáo Phùng Anh Lê đưa ra không xác đáng. Một số người vắng mặt hôm nay đã được tống đạt triệu tập đúng quy định, nếu cần thiết thì HĐXX sẽ ra lệnh áp giải.

Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà cho biết, trong quá trình điều tra, bị cáo Phùng Anh Lê đã có rất nhiều đơn xin thay đổi kiểm sát viên và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSND) cũng có đơn phản hồi. HĐXX nhận thấy, 4 lý do mà bị cáo Phùng Anh Lê đưa ra để thay đổi kiểm sát viên là không xác đáng. Vì thế nên phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử, dự kiến trong thời gian 2 ngày.

Bị cáo buộc nhận tiền thả người trái pháp luật

Theo cáo trạng, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công Thành xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tối cùng ngày, Tài bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ. Do lo sợ Tài bị xử lý, người nhà của Tài đã nhờ người quen của ông Phùng Anh Lê (ông Phùng Văn Bảy) kết nối giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý. Người này đã đặt vấn đề và được ông Lê đồng ý giúp với "giá" 110 triệu đồng.

Đề nghị thay đổi kiểm sát viên của bị cáo Phùng Anh Lê không được hội đồng xét xử chấp thuận (Ảnh: C.Trần).

Cũng trong tối 22/9/2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ, người nhà của Tài đã đưa bọc tiền 103 triệu đồng cho người họ hàng của bị can Phùng Anh Lê. Người này cho mượn thêm 7 triệu đồng để làm tròn 110 triệu đồng, sau đó một mình đi vào phòng làm việc của ông Lê tại trụ sở Công an quận Tây Hồ để đưa như đã thỏa thuận.

Sau khi cầm số tiền trên, Phùng Anh Lê đã chỉ đạo bị can Nguyễn Đức Châu gọi Vũ Công Ngọc mang hồ sơ đến báo cáo việc tạm giữ Tài. Sau đó, Lê chỉ đạo Lê Đình Trung bàn giao Tài cho Vũ Công Ngọc để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự…