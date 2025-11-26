Xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An

Ngày 26/11, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Chánh án TAND thành phố Nguyễn Xuân Kỳ trình bày báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo ông Kỳ, từ ngày 1/10/2024 đến 30/9, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 50.355 vụ việc, giải quyết 45.678 vụ (đạt 90,71%). So với cùng kỳ năm trước, số thụ lý tăng 8.902 vụ, số giải quyết tăng 8.143 vụ.

Trong đó, TAND TP Hà Nội thụ lý 6.230 vụ, giải quyết 5.194 vụ (đạt 83,37%), tăng 481 vụ thụ lý và 810 vụ giải quyết so với cùng kỳ; TAND các khu vực trên địa bàn thành phố thụ lý 44.125 vụ, giải quyết 40.484 vụ (đạt 91,75%).

Án hình sự đạt tỷ lệ giải quyết rất cao, 99,95% (8.670/8.709 vụ). Toàn bộ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đều được đưa ra xét xử đúng tiến độ.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ báo cáo (Ảnh: CTV).

Theo ông Kỳ, nhiều vụ án lớn, phức tạp được xét xử nghiêm minh, kịp thời như vụ đưa, nhận hối lộ liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh; vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An...

Ông Kỳ nhấn mạnh TAND hai cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an và Viện kiểm sát, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính tuy vượt chỉ tiêu Quốc hội giao nhưng vẫn chưa cao; án quá hạn, án bị hủy, sửa có lỗi của thẩm phán đã giảm nhiều nhưng vẫn còn.

Về nhiệm vụ năm 2026, ông Kỳ cho biết ngành tòa án thành phố đặt mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Quốc hội và TAND Tối cao giao.

Ngành sẽ kiên quyết khắc phục tình trạng để án quá hạn do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.

TAND TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, bảo đảm không vượt quá 1,5% tổng số án đã giải quyết; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt xử lý 100% án sơ thẩm còn tồn trước ngày 1/7/2026.

Trong năm tới, ngành tòa án thủ đô xác định 6 trọng tâm lớn, trong đó sẽ triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và TAND Tối cao về công tác tư pháp; tiếp tục thực hiện giải pháp toàn diện để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử...

Những giải pháp này nhằm hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới, theo Chánh án TAND TP Hà Nội.