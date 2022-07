Cựu chỉ huy trưởng biên phòng nhận "lương tháng" tiền tỷ để bảo kê buôn lậu

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng trong vụ án Buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm.

14 bị cáo của vụ án có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam do bị can Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh - cầm đầu.

Ông Nguyễn Thế Anh (Thời điểm phạm tội là Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị cáo buộc có hành vi "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Nhận hàng nghìn USD để bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2011, Phan Thanh Hữu đã quen biết với Nguyễn Thế Anh. Khoảng tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia để bán kiếm lời đã đặt vấn đề buôn lậu xăng, nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ và được Nguyễn Thế Anh đồng ý. Lúc này, Nguyễn Thế Anh đang là Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo thỏa thuận mỗi tháng Hữu sẽ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100.000.000 đồng. Tổng số tiền từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Phan Thanh Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh tổng cộng 150.000 USD và 500.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Thế Anh. (Ảnh: CTV).

Đến đầu năm 2020, Phan Thanh Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên Hữu đã hẹn gặp Nguyễn Thế Anh tại Khách sạn REX ở quận 1, TPHCM. Tại đây, Hữu đặt vấn đề về việc vận chuyển xăng nhập lậu để tiêu thụ ở trong nước, nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ và được Nguyễn Thế Anh đồng ý. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa, với tổng số tiền mỗi tháng là 60.000 USD và 950.000.000 đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho Nguyễn Thế Anh từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021 với số tiền như sau:

Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020, mỗi tháng Phan Thanh Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh 60.000 USD và 950.000.000 đồng. Tổng cộng là 360.000 USD và 5.700.000.000 đồng;

Tháng 8/2020, Phan Thanh Hữu biết Nguyễn Thế Anh đã chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, mỗi tháng Phan Thanh Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 10.000 USD, tổng cộng là 50.000 USD.

Như vậy, tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2021 là 560.000 USD và 6.200.000.000 đồng.

Nhờ em họ nhận tiền hối lộ

Cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc, doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, sáng 21/10/2021, trong quá trình mở rộng điều tra đường dây của Hữu. (Ảnh: CTV).

Cáo trạng cho biết, trong toàn bộ các lần nhận tiền hối lộ, Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, mà giao cho Nguyễn Văn An (33 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại TPHCM) đi nhận hộ. An là em họ của Nguyễn Thế Anh.

Theo chỉ đạo, cứ vào khoảng ngày 15 hàng tháng, Phan Thanh Hữu chủ động gọi điện cho Nguyễn Văn An hoặc An gọi cho Hữu để hẹn thời gian đến lấy tiền. Nguyễn Văn An thường dùng xe mô tô nhãn hiệu Air Blade màu đen đỏ đến trước cửa nhà Phan Thanh Hữu (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) để nhận tiền. Trước khi giao tiền, Phan Thanh Hữu đều sắp xếp thành các cọc riêng (tiền Đô la Mỹ loại mệnh giá 100 USD, tiền Việt Nam đồng loại mệnh giá 500.000 đồng), để trong túi nilon màu đen, buộc gọn để bỏ vừa vào cốp xe mô tô của An.

Trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2021, Nguyễn Văn An đã 16 lần nhận tiền của Phan Thanh Hữu mang về cho Nguyễn Thế Anh, với tổng số tiền là 560.000 USD và 6.200.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này An đưa hết cho Nguyễn Thế Anh. Nguyễn Thế Anh chỉ vài lần cho tiền Nguyễn Văn An để mua sữa cho con.

Theo cáo trạng, sau khi Phan Thanh Hữu bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra, trong 2 ngày 17-18/3/2021, Nguyễn Thế Anh đã gọi điện cho An đi xuống Kiên Giang rồi ra Phú Quốc. Ngày 20/3/2021, Nguyễn Thế Anh bay từ Hà Nội vào Phú Quốc. Tại Phú Quốc, Nguyễn Thế Anh đã bảo An tìm cách trốn đi lánh nạn một thời gian, do liên quan nhận tiền hối lộ của Phan Thanh Hữu. Nguyễn Thế Anh đưa cho An 50 triệu đồng và bảo An tìm cách trốn ra nước ngoài, nhưng không sang Campuchia.

Cuối tháng 3/2021, Nguyễn Thế Anh đã gọi điện cho bạn là Tạ Phi Sơn (cư trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) liên hệ Đặng Huy Bình (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tìm việc giúp An.

Đầu tháng 4/2021, An được chở tới cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), do không có hộ chiếu và sợ bị phát hiện nên An không làm thủ tục đi qua cửa khẩu theo đường chính ngạch. An bắt xe ôm ra khu đường rừng, thuê người dẫn đường để vượt biên trái phép sang Lào làm việc tại lán trại của Bình ở tỉnh Savannakhet. Hơn 1 tháng sau, An bị Công an Lào bắt giữ và bàn giao cho Công an Việt Nam.

Nguyễn Văn An bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố ra trước Tòa án quận sự Quân khu 7 để xét xử về tội "Nhận hối lộ".