Cựu cán bộ VPCP "rải" tiền cho những ai để giúp kiểm định kẹo Kera?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đối với vụ án xảy ra tại Công ty Khoa học TSL, Công ty Khoa học công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong 100 bị can, có ông Nguyễn Nam Khánh, từng giữ chức Thư ký Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó là Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

"Nhiệm vụ" của cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc Công ty TSL, nhận thức rõ rằng việc xin cấp các quyết định chỉ định là rất khó khăn nếu không có quan hệ hoặc người tác động, hỗ trợ. Phương cho rằng, trong trường hợp không có sự can thiệp từ bên trong, doanh nghiệp sẽ phải chi khoản tiền lớn ngoài quy định để hồ sơ được giải quyết, với mức chi được xác định từ vài trăm triệu đồng cho mỗi lần thực hiện thủ tục.

Khoảng tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương quen biết Nguyễn Nam Khánh, khi đó là chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Quảng cáo giới thiệu trên trang chủ Công ty Avatek (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Khánh từng làm Thư ký Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2019, có quá trình công tác tại nhiều cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên được cho là có mối quan hệ rộng, có thể tác động, hỗ trợ trong việc xin cấp phép, chỉ định kiểm nghiệm cho Công ty TSL.

Sau khi trao đổi, Phương đề nghị ông Khánh giúp liên hệ với các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ Công ty TSL được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước; đồng thời hỗ trợ xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra và thực hiện công tác đối ngoại, tiếp khách với lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý.

Hồ Thị Thanh Phương đã báo cáo và được Đoàn Hữu Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TSL, đồng ý cho Phương trực tiếp gặp, thỏa thuận với ông Khánh về việc chi tiền để Khánh thực hiện các hoạt động quan hệ, tác động đến các cơ quan chức năng nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện, các khoản chi đối ngoại, tiếp khách mà Nguyễn Nam Khánh thực hiện cho Công ty TSL tại Hà Nội đều được gửi hóa đơn để công ty thanh toán.

Tiền được "rải" tới ai?

Đến năm 2021, hai bên thống nhất việc chi tiền theo hình thức chuyển khoản định kỳ hằng tháng để Khánh sử dụng cho hoạt động quan hệ, tiếp khách. Ngoài khoản chi thường xuyên này, mỗi khi Công ty TSL nộp hồ sơ đề nghị các bộ, ngành cấp phép, chỉ định kiểm nghiệm, Phương tiếp tục chuyển thêm tiền để Khánh đưa cho cán bộ, lãnh đạo có trách nhiệm giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tháng 3/2023, Phương nghỉ việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek. Phương tiếp tục thống nhất với Khánh về việc hỗ trợ Công ty Avatek xin cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản.

Theo thỏa thuận, Nguyễn Hà Linh (vợ ông Khánh) đứng tên sở hữu một phần cổ phần của Công ty Avatek để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mới này trong quá trình xin cấp phép.

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ án, Avatek từng là đơn vị thực hiện kiểm nghiệm đối với một số sản phẩm gây chú ý dư luận, như kẹo Kera trong vụ việc liên quan đến Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên, cũng như sản phẩm sữa Hiup giả trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Thực hiện các thỏa thuận nêu trên, trong giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển tổng số tiền gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh.

Trong đó, phần lớn là tiền của Công ty TSL, còn lại là tiền của Công ty Avatek, với mục đích để Khánh sử dụng cho việc quan hệ, tiếp khách và đưa tiền cho cán bộ các bộ, ngành liên quan đến việc giải quyết hồ sơ cấp phép, chỉ định kiểm nghiệm cho hai doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phương còn chuyển cho Khánh nhiều khoản tiền khác với danh nghĩa cho vay, hỗ trợ cá nhân, chi phí tư vấn, mua sắm thiết bị, chi tiêu dịp lễ, tết… Tổng số tiền các khoản này là hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, do có mối quan hệ quen biết và ảnh hưởng cá nhân đối với một số cán bộ tại các bộ, ngành liên quan đến công tác cấp phép, chỉ định thử nghiệm, vợ chồng Khánh không sử dụng toàn bộ số tiền đã nhận để đưa cho cán bộ có thẩm quyền, mà chỉ chi một phần để cảm ơn hoặc chúc tết một số cá nhân trực tiếp tham gia giải quyết hồ sơ, còn lại sử dụng cho mục đích cá nhân.

Công ty Avatek (Ảnh: A.V.).

Cơ quan điều tra xác định, ông Khánh đã trực tiếp đưa tiền cho một số cán bộ tại các bộ, ngành sau khi Công ty TSL và Công ty Avatek được cấp quyết định chỉ định, chứng nhận thử nghiệm.

Trong số này có thể kể đến một số cá nhân như: Cán bộ thuộc Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; cán bộ thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y; cán bộ thuộc cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; cán bộ thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Các khoản tiền chủ yếu được đưa dưới hình thức “cảm ơn” hoặc “chúc tết” sau khi hồ sơ đã được giải quyết.

Bên cạnh đó, ông Khánh còn sử dụng một phần tiền để chi cho hoạt động tiếp khách trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, số còn lại chi tiêu cho cá nhân.

Ngoài hành vi của Nguyễn Nam Khánh, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Hồ Thị Thanh Phương và Lý Bá Hào (Phó Giám đốc Công ty TSL) trực tiếp đưa tiền và ngoại tệ cho một số cán bộ tại các bộ, ngành nhân dịp lễ, tết.

Các khoản chi này bao gồm cả tiền Việt Nam và USD, được xác định là nhằm duy trì quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty TSL trong quá trình xin cấp phép, chỉ định kiểm nghiệm.

Kết quả điều tra đến nay xác định, có 21 cá nhân là cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết hồ sơ cấp phép, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với Công ty TSL và Công ty Avatek đã nhận tiền từ Nguyễn Nam Khánh và Hồ Thị Thanh Phương.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy các cá nhân này không có thỏa thuận trước, không hứa hẹn hoặc cam kết trái quy định khi nhận tiền; việc thẩm định, cấp phép vẫn được thực hiện đúng quy trình, quy định chuyên môn. Các khoản tiền được xác định mang tính chất quà biếu, cảm ơn hoặc chúc tết sau khi hoàn thành công việc.

Tại cơ quan điều tra, các cá nhân liên quan đã thành khẩn khai báo, thừa nhận việc nhận tiền và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận để khắc phục hậu quả.