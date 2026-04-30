Cựu cán bộ ở TPHCM làm giả sổ đỏ để vay hơn nửa tỷ đồng

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Mười Bảy (50 tuổi) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm thực hiện hành vi, Bảy giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ).

Bị can Trần Thị Mười Bảy bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng (Ảnh minh họa).

Khoảng tháng 8/2018, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Bảy tìm đến bà Nguyễn Thị T. để vay tiền. Trước đó, bà T. đã nhiều lần cho vay, nhưng chưa được thanh toán, nên bà T. yêu cầu phải có tài sản thế chấp.

Biết ông Thái Văn Q. có 2 thửa đất tại Bình Dương (nay thuộc TPHCM) đang cần bán, Bảy đã mượn bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do tìm người mua. Tin tưởng vào uy tín cá nhân và chức vụ của Bảy, ông Q. đã giao giấy tờ.

Sau đó, Bảy liên hệ một người trên mạng xã hội để làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi trả lại bản chính cho chủ đất nhằm tránh bị phát hiện.

Tiếp đó, Bảy đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang mua đất và cần vay tiền gấp. Tin tưởng, bà T. đã cho Bảy vay tổng cộng 520 triệu đồng, với tài sản thế chấp là các sổ đỏ giả.