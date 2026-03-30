Chiếm đoạt tiền tỷ bằng mảnh giấy đặt mua trên mạng

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Sáng (SN 1990, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến năm 2024, Sáng nhiều lần vay tiền của anh Đ. (SN 1979, trú cùng xóm), tổng số tiền 1 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Bị cáo Nguyễn Văn Sáng tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Tháng 9/2024, anh ta lên mạng, chi 3 triệu đồng đặt người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất hơn 700m2 của bố mẹ thành sổ đỏ mang tên mình.

Sáng dùng sổ đỏ giả này gặp anh Đ., thống nhất bán một phần thửa đất, diện tích 130m2 giá 2,7 tỷ đồng; trừ đi số tiền đang nợ, anh Đ. phải thanh toán dần 1,7 tỷ đồng. Sáng đưa sổ đỏ giả cho anh Đ. cầm, viết hợp đồng chuyển nhượng và nhận 580 triệu đồng số tiền thanh toán đợt 1.

Ngày 16/12/2024, Sáng ngỏ ý muốn bán cả thửa đất cho anh Đ.. Sau nhiều lần thương lượng, Sáng giảm giá thửa đất từ 8 tỷ đồng xuống 4,5 tỷ đồng, anh Đ. đồng ý mua cả thửa và đặt cọc 300 triệu đồng.

Một ngày sau, anh ta đưa ra lý do cần tiền chuộc ô tô đang cầm cắm, nhờ anh Đ. “xử lý gấp”. Nếu anh Đ. chuyển 350 triệu đồng và giữ bí mật chuyện mua bán với bố mẹ Sáng, anh ta sẽ giảm giá thửa đất xuống còn 3,8 tỷ đồng.

Hai bên làm thủ tục giao kèo, trong đó Sáng xác nhận đã nhận 3 tỷ đồng từ anh Đ. (tính cả số nợ cũ), anh Đ. phải thanh toán 800 triệu đồng còn lại khi thủ tục sang tên thửa đất hoàn tất.

Đến thời hạn không thấy sổ đỏ được sang tên, anh Đ. nhiều lần hỏi nhưng Sáng đưa ra nhiều lý do để trốn tránh. Chỉ đến khi anh Đ. phát hiện sổ đỏ mình cầm lâu nay là giả, đối tượng mới thú nhận tất cả, đồng thời xin anh Đ. thời hạn trả lại tiền.

Sau thời gian dài chờ đợi nhưng không được nhận lại 1,45 tỷ đồng đã đưa cho Sáng, ngày 4/6/2025, anh Đ. tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Sáng đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Sáng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi phiên tòa diễn ra, Sáng đã tác động gia đình bồi thường cho anh Đ. hơn 1,3 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Sáng 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt còn lại cho bị hại.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Sáng không có mục đích sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng nợ cũ của anh Đ., nên không có đủ căn cứ xử lý Nguyễn Văn Sáng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt đối với số tiền này.