Sai lầm nối tiếp của cựu cán bộ thuế ở TPHCM

Từ một sai phạm trong công việc, một cựu cán bộ thuế tại TPHCM đã từng bước trượt dài, dẫn đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn, kéo theo nhiều người liên quan và cuối cùng phải trả giá bằng những năm tháng trong lao tù.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Hồng Nhân (39 tuổi) từng công tác tại Chi cục Thuế quận 8 (cũ). Trong quá trình làm việc, ông ta có quen biết với bà Trương Thị H. và ông Nguyễn Văn P., những người chuyên làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp và khai báo thuế.

Bị cáo Nhân (bìa trái) và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Khoảng tháng 2/2017, từ mối quan hệ quen biết, bà H. nhờ Nhân hỗ trợ làm thủ tục để 2 công ty được sử dụng hóa đơn đặt in. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, người đàn ông này đã tự ý làm giả 2 thông báo của cơ quan thuế. Khi ông P. sử dụng các giấy tờ này để nộp cho cơ quan chức năng, hành vi gian dối nhanh chóng bị phát hiện.

Vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (cũ) thụ lý, ông Phạm Văn Ngoan được phân công giải quyết. Đầu tháng 4/2017, Nhân nhận giấy triệu tập làm việc liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

Sợ bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tới công việc, gia đình, Nhân đã tìm các mối quan hệ cá nhân để có thể “chạy án” và từ đây, những sai lầm liên tục nối tiếp nhau.

Thông qua giới thiệu, ngày 6/4/2017, Nhân tìm gặp Nguyễn Trường Vũ (cựu cán bộ công an) nhờ lo lót để tránh bị truy cứu trách nhiệm. Vũ sau đó liên hệ với ông Ngoan, đặt vấn đề giúp đỡ và được chấp thuận.

Ngày 11/4/2017, Nhân đưa cho Vũ 1,6 tỷ đồng. Vũ giữ lại một phần, còn 1,5 tỷ đồng chuyển cho ông Ngoan nhằm “chạy án”.

Để hợp thức hóa việc giúp Nhân thoát tội, ông Ngoan đã soạn sẵn biên bản ghi lời khai với nội dung sai sự thật, thể hiện Nhân không biết các thông báo thuế là giả. Sau đó, ông này hướng dẫn Nhân ký tên, viết bản tự khai theo nội dung đã được dàn dựng.

Không dừng lại ở đó, cuối tháng 4/2017, ông Ngoan tiếp tục gặp Nhân, thông báo việc đã giải quyết xong và yêu cầu mua một chiếc điện thoại. Tiếp đó, Nhân tiếp tục đưa thêm 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, chuỗi hành vi vi phạm không thể bị che giấu. Ngày 19/5/2017, Công an quận 8 khởi tố vụ án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trước các chứng cứ thu thập được, Nhân đã thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội và tố cáo việc đưa tiền thông qua Vũ để nhờ ông Ngoan giúp tránh xử lý hình sự.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Vũ đã nộp lại toàn bộ số tiền 1,6 tỷ đồng. Riêng ông Phạm Văn Ngoan bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố về tội Nhận hối lộ, nhưng đã bỏ trốn và bị truy nã.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nhân và Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét các bị cáo thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều đóng góp, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa đã cân nhắc giảm một phần hình phạt.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Lê Hồng Nhân 7 năm tù về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Trường Vũ 6 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Vụ án là minh chứng rõ ràng cho việc một sai phạm ban đầu, nếu không được dừng lại đúng lúc, có thể kéo theo hàng loạt hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn. Từ việc làm giả giấy tờ đến “chạy án”, mỗi bước đi sai lầm đều đẩy người trong cuộc lún sâu hơn vào vòng xoáy pháp lý, để rồi phải trả giá khi mất hết sự nghiệp và những năm tháng sống trong lao tù.