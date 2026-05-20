Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa

Sáng 20/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 6 ngày với HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử gồm 5 người.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến phiên tòa sáng nay. Trước khi diễn ra phiên tòa bà Tiến được tại ngoại (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bào chữa cho các bị cáo có 25 luật sư, trong đó riêng cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Có 6 người khác bị truy tố cùng tội danh trên gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh (SN 1974), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế;

Đào Xuân Sinh (SN 1976), cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú (SN 1963), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị; Lê Văn Cư (SN 1963), cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Hữu Khoa).

Hai bị cáo hầu tòa về 2 tội danh là Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Có một người bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm (SN 1968), cựu Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng.

Theo truy tố, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong vụ án này, viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế,...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.