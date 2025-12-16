Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan nói lời xin lỗi

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn kết thúc xét hỏi để bước vào tranh luận.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), trình bày trong thời điểm bà Lan giữ cương vị Bí thư tỉnh ủy, các hoạt động đều trong khuôn khổ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Các chủ trương, quyết định liên quan đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan không áp đặt ý chí cá nhân hay trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật, vì vậy cần tránh đồng nhất vai trò người đứng đầu với toàn bộ sai phạm của bộ máy.

Theo luật sư, trong vụ án này, lỗi của bị cáo là đánh giá chủ quan về động cơ của nhà đầu tư, nôn nóng trong việc thu hút đầu tư, tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới. Do đó, luật sư cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lan 14 năm tù về tội Nhận hối lộ là quá nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan 24-30 tháng tù.

Cũng trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), cho biết trước khi diễn ra phiên toà xét xử phúc thẩm đã có nhiều công văn, đơn xin giảm án cho bị cáo Thành.

Tại tòa, luật sư cũng xuất trình tài liệu thể hiện cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) được hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội cùng hơn 40 doanh nghiệp, đoàn thể có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, chiều 15/12, đại diện gia đình bị cáo Thành đã đến cơ quan thi hành án dân sự Hà Nội nộp khoản tiền 200 triệu đồng để khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Từ những tình tiết mới trên, luật sư mong HĐXX phúc thẩm giảm án cho bị cáo Lê Duy Thành nhiều hơn mức Viện kiểm sát đã đề nghị. Trước đó, cơ quan công tố đề nghị giảm cho bị cáo Lê Duy Thành 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Đối đáp lại phần bào chữa của các luật sư, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm và mức án đã đề nghị trước đó.

Được đại diện các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan chia sẻ qua 2 ngày xét xử, bản thân đã nhận thức sâu sắc vi phạm của mình. Bị cáo rất ăn năn, hối hận về những sai phạm mình đã gây ra.

Theo bà Lan, nhiều bị cáo trong vụ án tuổi đã cao, sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước công nhận nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

"Bị cáo kính mong HĐXX "gạn đục khơi trong", xem xét các tình tiết mới trong phiên tòa này, xem xét hoàn cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình để tuyên mức án nhẹ nhất", bà Lan nói.

Thay mặt các bị cáo tại phiên tòa, bà Hoàng Thị Thúy Lan ngậm ngùi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Bị cáo mong nhận được sự tha thứ, cảm thông của người dân, chính quyền địa phương.

Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử thông báo do tính chất vụ án phức tạp, có nhiều tình tiết mới nên nghị án kéo dài và tuyên án vào 8h ngày 22/12.