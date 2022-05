Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam hầu tòa tại Hà Nội

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Cty 3/2).

Theo đó, ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và 20 bị can khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị can Nguyễn Thục Anh, Võ Hồng Cường, Trần Đình Như Ý bị truy tố tội "Tham ô tài sản".

Bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT), Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng Giám đốc) và Huỳnh Thanh Hải (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty 3/2) bị truy tố về 2 tội danh trên.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Viện KSND Tối cao ủy quyền cho Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm; TAND TP Hà Nội quyết định về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng.

Cựu Bí thư tỉnh gây thiệt hại 761 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Tổng Cty 3/2 do Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Ông Minh và người thân còn lập các công ty "sân sau" gồm Cty Tân Thành, Cty TNHH Phát Triển, Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú.

Năm 2011, Tổng Cty 3/2 Bình Dương được giao 2 mảnh đất tại Khu liên hợp tỉnh, gồm 43 ha đất xây khu dân cư Tân Phú và 145 ha để xây sân golf, nghỉ dưỡng. Khi hồ sơ đến cơ quan thuế, bị can Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế, cùng thuộc cấp đã đề xuất đơn giá gần 52.000 đồng/m2 theo quy định năm 2006.

Theo cáo buộc, nhóm bị can tại UBND tỉnh Bình Dương biết rõ cơ quan thuế lấy quy định của năm 2006 để áp cho năm 2012 là sai nhưng vẫn phê duyệt. Bị can Trần Văn Nam biết sai nhưng vẫn giao đất. Hành vi này gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Từ năm 2015, khi Tổng Cty 3/2 bắt đầu phải cổ phần hóa, Tỉnh ủy Bình Dương ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43 ha nói trên về Công ty Impco; khu đất 145 ha được yêu cầu phải giữ lại sau khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, các bị can làm ngược lại với động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất.

Tại khu 43 ha, Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương (ông chủ vũ trường New Century ở Hà Nội) cùng các đồng phạm bán trái phép bằng cách mang đi góp vốn liên doanh tại Cty Tân Phú. Tổng Cty 3/2 góp 60 tỷ đồng vào Tân Phú, tương ứng 30% cổ phần; Cty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương góp 70% còn lại.

Sau đó, Nguyễn Văn Minh bán khu đất 43 ha cho Cty Tân Phú với giá 250 tỷ đồng. Tổng Cty 3/2 cũng bán nốt 30% cổ phần của mình tại Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng.

Như vậy, Cty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương đã "thâu tóm" 43 ha đất nhà nước với chi phí 411 tỷ đồng. Tài sản này sau đó được bán cho Cty Kim Oanh của bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970, ở TPHCM).

Cơ quan tố tụng cáo buộc, giá trị khu 43 ha tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2019 là 1.335 tỷ đồng nên các bị can gây thiệt hại 984 tỷ đồng.

Tại khu 145 ha, VKS cho rằng, bị can Nguyễn Văn Minh và con gái Nguyễn Thục Anh tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh, góp vốn. Tỉnh ủy yêu cầu khu đất phải để lại để Tổng Cty 3/2 sử dụng sau khi cổ phần hóa nhưng bị can Minh đưa cả 145 ha vào danh mục tài sản chờ thanh lý để không xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Khu đất sau đó được góp vốn vào Cty Tân Thành rồi qua lại giữa các doanh nghiệp sân sau của Nguyễn Văn Minh. Tổng Cty 3/2 chỉ thu về 442 tỷ đồng trong khi giá trị thực là 4.472 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị can đã gây thiệt hại 4.030 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi không đưa 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, bị can Minh đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục để thay đổi quyền sử dụng đất từ Tổng Công ty 3/2 sang tên Cty Tân Thành. Như vậy, Cty Tân Thành có giá trị 442 tỷ đồng, tương ứng hơn 16.000 đồng/cổ phần và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này.

Tuy nhiên, do cần 404 tỷ đồng trả nợ cho Tổng Cty 3/2 nên bị can Minh quyết định để doanh nghiệp này mua 19% cổ phần của Tân Thành với giá 105.000 đồng/cổ phần. Từ đó, bị can Minh và con gái cùng các đồng phạm chiếm đoạt 815 tỷ đồng của nhà nước.