Cuộc đời bất hảo và con đường đến án tử của trùm giang hồ Quân "Idol"

Cuộc đời bất hảo

Những ngày qua, nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị rất quan tâm đến phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Quân, biệt danh Quân "Idol" (33 tuổi), trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cùng các đồng phạm nguyên là đàn em dưới trướng Quân.

Nguyễn Quốc Quân được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng miền tây Quảng Trị, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng thường xuyên khoe khối tài sản "khủng", sở hữu 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche đều mang biển số siêu đẹp 74A-199.99 và 74A-222.22, thường xuyên ăn chơi xa hoa, cùng các đàn em giang hồ.

Trước đây, Quân thường khoe xe sang, biển số đẹp trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook).

Trong quá khứ, Quân từng nhiều lần ra tù vào tội, khi mới 16 tuổi, đối tượng này đã nổi đình, nổi đám bằng nghề trộm cắp, năm 2009 bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù.

Sau một năm chấp hành án, đến tháng 4/2010 Quân tiếp tục bị xử phạt 18 tháng tù khi gây ra vụ trộm tại nhà một lãnh đạo huyện. Năm 2013, Quân bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 3 tháng 22 ngày tù, tháng 4/2015 bị xử phạt 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Trong những lần gây án, Quân rất tinh vi, lì lợm, ngoan cố, manh động, sẵn sàng chống trả nạn nhân cũng như lực lượng chức năng để tẩu thoát, che giấu hành vi phạm tội.

Từ năm 2020, Quân nổi lên khi sở hữu tài sản khổng lồ với nhiều nhà ở, khách sạn, nhà hàng, cơ sở cầm đồ, cho vay tiền, sân bóng đá, quán bia... tại huyện Hướng Hóa.

Ở huyện miền núi Hướng Hóa lúc đó, ai cũng ngỡ ngàng trước sự giàu có của Quân. Không chỉ vậy, Quân còn có hàng chục đàn em, ai làm mất lòng, trái ý, Quân và đồng bọn sẽ kéo đến, dùng nhiều thủ đoạn đe dọa.

Nhiều nạn nhân rất bức xúc trước thái độ xem thường pháp luật, ngang tàng của Quân nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ bị trả thù, ảnh hưởng đến gia đình.

Khách sạn đang xây dựng của Quân tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Ảnh: Thanh Lộc).

Năm 2022, Quân bị Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, gây ảnh hưởng, sức khỏe của người khác. Tháng 12/2022, Quân tiếp tục bị Công an thành phố Đông Hà xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng về hành vi như trên.

Trên Facebook, Quân thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác, thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc.

Ông trùm trong các đường dây phạm tội

Tháng 8/2023, Quân bị tố giác liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật vào ngày 17/8/2021 tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Sau khi vào cuộc, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành bắt giữ Quân cùng 3 đối tượng liên quan. Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và đồng phạm để điều tra về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Quân bị cơ quan công an bắt giữ vào tháng 8/2023 (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng vụ án, cơ quan công an tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và 5 đồng phạm khác, liên quan đến các tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đặc biệt, Quân có vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển 10kg ma túy, bị Công an huyện Cam Lộ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt vào tháng 2/2023.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm rõ hành vi đe dọa cán bộ công an của Quân. Cụ thể vào tháng 6/2023, qua các mối quan hệ xã hội, Quân biết anh N.V.T., cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) dò hỏi thông tin về mình nên đã có hành vi đe dọa giết người, khiến anh T. lo sợ, phải thay đổi lối sống, sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Cái giá phải trả của Quân "Idol" và đàn em

Với hàng loạt vụ việc đã gây ra, Quân "Idol" và 8 đối tượng khác đã bị truy tố với nhiều tội danh. Trong 2 ngày 28-29/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Quân và đồng phạm.

Các bị cáo khác liên quan đến vụ án Quân "Idol" gồm: Lê Văn Sơn (34 tuổi), Phạm Công Định (26 tuổi), Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi), Nguyễn Phi Cường (34 tuổi), Hoàng Thái Mạnh (32 tuổi), Đinh Văn Thái (34 tuổi), Trần Hoài Thanh (32 tuổi) và Trần Thị Lệ (33 tuổi).

Quân cùng đồng phạm hầu tòa (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với Quân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; 4 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật; 1 năm tù về tội Đe dọa giết người; 8 năm tù về Tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt đối với Quân là tử hình.

Các bị cáo Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh, cũng nhận án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Phi Cường bị phạt 2 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, 7 năm tù về tội Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng mức hình phạt là 15 năm tù.

Quân đã phải trả giá bằng án tử sau hàng loạt tội danh đã gây ra (Ảnh: Nhật Anh).

Bị cáo Hoàng Thái Mạnh nhận mức án phạt 2 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản; tổng mức hình phạt là 9 năm tù. Bị cáo Trần Hoài Thanh nhận mức án phạt 7 năm tù và Đinh Văn Thái 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Lê Thị Lệ bị xử phạt 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quân phải trả giá cho tội lỗi của mình, người thân bị cáo, dù phần nào đoán trước được mức án, nhưng khi nghe tòa tuyên án tử hình đối với Quân, người vợ đã khóc nghẹn.

Trong suốt phiên tòa, Quân cũng chỉ dám nhìn lén vợ, khi người vợ nhìn lại, Quân quay mặt đi nơi khác. Kết thúc phiên tòa, vợ của Quân ôm lấy người chồng tội lỗi với đôi mắt ngấn lệ.

Nhiều người thân của Quân và nhiều bị cáo khác đứng bên hàng rào tòa án, gào khóc, gọi tên khi thấy lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo rời tòa.

Các bị cáo liên quan đến vụ án Nguyễn Quốc Quân được đưa khỏi phiên tòa sau phiên xét xử (Ảnh: Nhật Anh).

Nhiều người dân theo dõi phiên tòa của Quân cũng rất đồng tình với mức án mà các bị cáo phải nhận. Anh N.N.D. (35 tuổi), trú thành phố Đông Hà cho rằng, với những việc làm, những tội danh đã gây ra, Quân "Idol" cần sớm được loại bỏ ra khỏi xã hội.

"Đúng người đúng tội, hy vọng mức án này đủ sức để răn đe cho những đối tượng đang gây nguy hại cho xã hội, biết ăn năn, hối cải mà quay đầu", anh D. nói.