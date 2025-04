Vị khách Hà Nội bất ngờ nhận lại lắc tay trăm triệu đồng rơi ở sân bay Vinh

Ngày 18/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua Đội An ninh hàng không, thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp Công an xã Nghi Liên (thành phố Vinh) tổ chức trao trả tài sản cho chị N.M.U. (SN 2003, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 14/4, trong lúc làm thủ tục lên chuyến bay từ Vinh đi Hà Nội tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, chị U. đánh rơi chiếc lắc tay kim loại màu trắng.

Sau khi đến Hà Nội, phát hiện mất tài sản, chị lập tức nhờ người thân trình báo cơ quan chức năng.

Đại diện gia đình chị N.M.U. vui mừng khi nhận lại tài sản bị đánh rơi (Ảnh: Hồ Hưng).

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác an ninh sân bay phối hợp Cảng hàng không quốc tế Vinh trích xuất camera, rà soát hiện trường. Chỉ sau khoảng 4 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc lắc tay nằm gần khu vực kiểm tra an ninh và lập biên bản, niêm phong, bảo quản theo quy định.

Việc trao trả tài sản được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của Công an xã Nghi Liên.

Nhận lại tài sản, chị U. xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng an ninh sân bay và công an địa phương. Được biết, chiếc lắc tay mà nữ hành khách đánh rơi có trị giá hàng trăm triệu đồng.

"Hành động đẹp, tận tụy của lực lượng chức năng đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ", một người dân có mặt tại buổi trao trả tài sản bày tỏ.