Cục Cảnh sát hình sự phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

Ngày 8/2, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 19 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây cá độ bóng đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nguyễn Viết Duy (37 tuổi, ở phường Bình Đông, TPHCM) bị xác định trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động thông qua tài khoản “siêu tổng đại lý” (Super).

Theo cơ quan chức năng, qua hoạt động nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng do Nguyễn Viết Duy quản lý.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Bộ Công an).

Duy sử dụng tài khoản Super với hạn mức từ 6 triệu điểm đến 6,5 triệu điểm/tháng, sau đó chia thành nhiều lớp tài khoản Master, Agent và Member để giao cho các đối tượng khác tổ chức cho người chơi cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

Cục Cảnh sát hình sự đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Ngày 28/1, căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án và các điều kiện đảm bảo, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp, tạm giữ 17 đối tượng tại TPHCM và An Giang, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, đồ vật, tài liệu liên quan.

Từ tài liệu điều tra và lời khai, cơ quan chức năng xác định từ tháng 12/2024 đến khi bị triệt phá, Nguyễn Viết Duy cùng một số đối tượng bàn bạc lấy tài khoản đại lý cá độ, chia tách giao cho khách đánh cá độ để hưởng lợi từ nhiều trận đấu bóng đá tại các giải khác nhau.

Trong đó, có nhiều trận cá độ với số tiền trên 20 triệu đồng.

Nguyễn Viết Duy (Ảnh: Bộ Công an).

Các đối tượng khai việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện vào ngày thứ 2 hàng tuần, bằng hình thức trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Kết quả bước đầu xác định, trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, tổng điểm sử dụng để cá độ trên các tài khoản khoảng 30 triệu điểm, tương đương khoảng 900 tỷ đồng.

Quá trình truy xét, mở rộng, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ làm rõ thêm 2 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhà chức trách đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý.