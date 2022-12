Cú "quay xe" phút chót giúp cụ bà giữ được hơn nửa tỷ đồng

Sự việc xảy ra đã hơn một ngày nhưng bà L.T.H. (65 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vẫn chưa hoàn hồn. Suýt chút nữa bà đã bị lừa toàn bộ số tiền tích góp của con trai đang làm ăn ở nước ngoài cho đối tượng lừa đảo.

Công an xã Nghĩa Phúc trao lại 3 cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn nửa tỷ đồng cho bà H. (Ảnh: P.T).

Vào sáng 26/12, bà H. nhận được cú điện thoại từ một thuê bao lạ, tự xưng là điều tra viên của Phòng cảnh sát hình sự. Qua điện thoại, người này thông báo con trai bà đang làm ăn ở nước ngoài đã bị bắt do liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Bản thân bà H. cũng đã có lệnh bắt của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phục vụ điều tra vì bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây phạm tội nói trên.

Người này yêu cầu bà H. phải chuyển toàn bộ số tiền trong 3 tài khoản tiết kiệm là 571 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng chỉ định để phong tỏa, chứng minh không liên quan đến ma túy, rửa tiền. Khi "công an" chứng minh xong thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền trên cho bà.

"Điều tra viên" yêu cầu bà H. phải đến ngân hàng chuyển tiền ngay và phải hoàn toàn giữ bí mật với người khác. Thấy người này nắm rõ toàn bộ thông tin về mình, lại không thể liên hệ với con trai đang ở nước ngoài vào thời điểm đó, bà H. sợ hãi, răm rắp làm theo hướng dẫn.

Thư cảm ơn của bà H. gửi Công an xã Nghĩa Phúc sau khi được giúp đỡ, tránh sập bẫy lừa đảo (Ảnh: P.T).

Đang trên đường tới ngân hàng, người phụ nữ 65 tuổi chợt nhớ cách đây chưa lâu, Công an xã Nghĩa Phúc đã tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên quyết định quay lại trụ sở công an xã tham khảo ý kiến từ công an.

"Nghe bà H. trình bày, chúng tôi nhận định đây là một vụ lừa đảo qua điện thoại có thủ đoạn tương tự thủ đoạn mà chúng tôi đã cảnh báo người dân nhiều lần. Khi nói chuyện trực tiếp với đối tượng chúng tôi càng có cơ sở khẳng định đây là đối tượng lừa đảo. Biết mình suýt bị kẻ xấu lừa mất một khoản tiền lớn, bà H. hoảng sợ nhưng sau khi được trấn an, bà dần bình tĩnh lại", nguồn tin từ Công an xã Nghĩa Phúc cho hay.

Vui mừng vì không bị sập bẫy lừa đảo qua điện thoại, bà H. viết thư cảm ơn Công an xã Nghĩa Phúc đã tư vấn và giúp đỡ bà không bị kẻ gian lừa mất số tiền 571 triệu đồng.