Tin lời thượng úy "dởm", cụ bà 74 tuổi suýt mất 180 triệu đồng

Ngày 23/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vào lúc 16h15, ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của bà Giáp Thị Ly, Phó Giám đốc ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Cao Bằng về việc, tại ngân hàng có một khách hàng tên là Đ.T.T. (74 tuổi, ở TP Cao Bằng) làm thủ tục chuyển 180 triệu đồng cho người lạ.

Trong quá trình chuẩn bị giao dịch, chuyên viên ngân hàng thấy bà T. có nhiều biểu hiện lo lắng và đã mời bà T. vào phòng riêng để trao đổi trì hoãn giao dịch, đồng thời liên hệ công an tỉnh để được hỗ trợ.

Vì tin lời kẻ giả mạo công an, bà T. suýt mất 180 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Cao Bằng đã cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt xác minh, làm rõ.

Qua xác minh nhanh, chiều 21/6, bà T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là Thượng úy Nguyễn Văn Giang, hiện đang công tác tại đội 11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội. Đối tượng này cho biết, bà T. đang liên quan đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nghiêm trọng.

Kẻ giả mạo yêu cầu bà T. chuyển hết tiền tiết kiệm vào số tài khoản 1038461951 (chủ tài khoản là Phạm Minh Vương, chi nhánh Hà Nội) để hỗ trợ điều tra. Đối tượng đe dọa, nếu không thực hiện theo yêu cầu, tối cùng ngày, bà T. sẽ bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam.

Lo sợ bị bắt thật, bà T. đã cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Cao Bằng làm thủ tục chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu.

Sau khi được cảnh sát giải thích về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các vụ việc xảy ra gần đây, bà T. đã ngừng việc thực hiện giao dịch, tin tưởng và cảm ơn lực lượng chức năng.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Ngoài ra, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an xã, phường, thị trấn, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.