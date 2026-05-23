CSGT Tây Ninh phát hiện nhiều rượu ngoại nghi nhập lậu trên xe tải

Ngày 23/5, Trạm CSGT Trảng Bàng, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Bến Cầu điều tra, làm rõ vụ vận chuyển nhiều rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật trái phép.

CSGT chặn xe tải cùng số hàng hóa nhập lậu (Ảnh: Minh Huy).

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 22/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tỉnh lộ 786, đoạn qua ấp Mộc Bài (xã Bến Cầu), tổ công tác Trạm CSGT Trảng Bàng phát hiện xe tải mang biển số 51B-098.90 chạy từ ngã tư Phố Đèn đến vòng xoay Bến Cầu có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe do tài xế Lê Văn Tấn (SN 1991, ngụ Cần Thơ) lái có nhiều hàng hóa như rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật có bao bì in chữ Thái Lan và tiếng Anh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật.