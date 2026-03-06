Công an xử lý hai người ở Lâm Đồng đăng thông tin sai sự thật về bầu cử

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ, xử lý hai trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Công an làm việc với người đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tuy nhiên, ông N.Đ.T. (SN 1969, trú tại phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng) và N.L. (SN 1984, trú tại xã Hòa Bắc, Lâm Đồng) có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Ông N.Đ.T. được xác định tham gia vào một nhóm cộng đồng để đăng tải thông tin sai sự thật trong khi ông N.L. sử dụng tài khoản cá nhân, đăng một số nội dung xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, ông N.L. thường xuyên đăng tải các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác nhân sự.

Làm việc với cơ quan công an, hai người nêu trên khai nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải dẫn đến vi phạm pháp luật. Tại cơ quan công an, hai người này viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.